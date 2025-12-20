Australijanac Dejmiijan Gordon sakupio je 450.000 limenki kroz reciklažu i ušteđevinu od 46.000 dolara iskoristio za depozit za svoj prvi dom.

Izvor: mondo.ba

Nevjerovatna priča dolazi iz Australije, gdje je čovjek svoju naviku reciklaže pretvorio u životni projekat i ostvario svoj san o sopstvenom domu.

Dejmijan Gordon godinama sakuplja odbačene limenke, ne samo čisteći životnu sredinu već i štedjeći novac za depozit.

Posljednjih sedam godina, 36-godišnjak sa centralne obale Novog Južnog Velsa posvećuje svoje slobodno vrijeme sakupljanju ambalaže sa plaža, parkova i javnih prostora. Ono što je počelo kao način zarade džeparac brzo se pretvorilo u misiju koja je dokazala da čak i male akcije mogu dovesti do velikih rezultata.

Od kusura do depozita za kuću

Godine 2017, Gordon je počeo da sakuplja flaše i limenke u okviru australijskog programa "Vrati i zaradi", koji nudi povraćaj od 10 centi za svaku podobnu posudu. U početku je to bio samo dodatni prihod, ali vremenom su se limenke gomilale, a sa njima i novac. Do 2024. godine, sakupio je više od 450.000 komada ambalaže i zaradio oko 46.000 australijskih dolara (25.990 eura), dovoljno za depozit za kuću sa dvije spavaće sobe.

"Nisam ni primijetio koliko se nakupilo", rekao je za ABC News. Novac je stajao na njegovom bankovnom računu dok nije finansirao pobjedničku ponudu za nekretninu koju od milošte naziva "mala stara ribarska koliba". Skromna primorska kućica sada je njegov dom, nagrada za njegovo strpljenje i istrajnost.

Zlatni rudnik festivala

Veliki dio Gordonovog uspjeha dolazi od volontiranja na muzičkim festivalima. Australija je domaćin stotina takvih događaja svake godine, koji generišu ogromne količine otpada, a za Gordona su to bile zlatne prilike.

Za samo nekoliko dana, uspio je da sakupi hiljade limenki, a istovremeno je uživao u festivalskoj atmosferi. Smiješno je, upoznao sam toliko poznatih muzičara samo čisteći stranu bine – rekao je on.

Tokom godina, upoznao je umjetnike poput "The Presets i Sneaky Sound System", piše Indeks.hr Ali prava blaga nisu uvijek bile konzerve, često je pronalazio napuštenu kamp opremu, ostatke hrane, pa čak i dekorativne lampe.

"Jednom sam se vratio kući sa nekvarljivom hranom za nekoliko nedjelja", sjeća se uz smijeh.

Više od novca, misija sa porukom

Za Gordona, reciklaža nije samo posao, već način života. Kao dijete, često je posjećivao prodavnice polovne robe sa majkom, što je oblikovalo njegove vrijednosti. Danas je njegov dom djelimično opremljen recikliranim komadima koje je pronašao tokom čišćenja, što dokazuje da održivost i kreativnost idu ruku pod ruku.

Njegovi napori takođe nose snažnu poruku.

"Živimo u takvom društvu za jednokratnu upotrebu. Jednostavno ima toliko stvari koje ljudi koriste jednom i bace", kazao je on.

Za njega, reciklaža je manje stvar novca, a više podizanja svijesti o brizi za zajednicu i životnu sredinu.Sada ponosni vlasnik kuće, Gordon nema planove da stane.

"To je jednostavno dio mene", zaključio je on. Iako je počeo da otplaćuje hipoteku, on nastavlja da sakuplja limenke, odlučan da nastavi da čini dobro za životnu sredinu.