Više od 1.000 pacijenata je umrlo u predhodnih godinu i po dana čekajući hitnu medicinsku evakuaciju iz ratom razorene Gaze, saopštilo je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacijue (SZO) Tedros Gebrejezus.
On je istakao da su od početka rata agencije Ujedinjenih nacija i njihovi partneri "evakuisali više od 10.600 pacijenata iz Gaze sa teškim zdravstvenim stanjima, uključujući više od 5.600 djece“, prenosi AFP.
Gebrejezus je naveo da je poznato da su 1.092 pacijenta umrla čekajući medicinsku evakuaciju samo između jula 2024. i 28. novembra ove godine i upozorio da „mnogo više pacijenata ostaje u Gazi čekajući evakuaciju kako bi dobili odgovarajuću zdravstvenu negu“.
„Ovi brojevi su vjerovatno manji od stvarnih, zbog čega pozivam više zemalja da otvore vrata pacijentima iz Gaze, kao i da se obnovi medicinska evakuacija iz Zapadne obale, uključujući Istočni Jerusalim“, kazao je Gebrejezus, uz poruku da "od toga zavise životi".
Portparol SZO Tarik Jašarević rekao je novinarima u Ženevi da oko 18.500 pacijenata i dalje mora da se prebaci na liječenje van Gaze, uključujući više od 4.000 djece.
„Mnogi od tih pacijenata nemaju više vremena da čekaju“, naglasio je Jašarević.
Zvaničnik organizacije „Ljekari bez granica“ rekao je početkom decembra za AFP da se podaci SZO odnose samo na registrovane pacijente, a da je stvarni broj ljudi kojima je potrebna hitna evakuacija nekoliko puta veći.
Do 1. decembra više od 30 zemalja je primilo pacijente iz Gaze, ali je samo nekoliko njih, uključujući Egipat i Ujedinjene Arapske Emirate, prihvatilo veći broj pacijenata.