Keba zvanično potpisao ugovor sa Grandom: Era Ojdanić ga žestoko izvrijeđao

Keba zvanično potpisao ugovor sa Grandom: Era Ojdanić ga žestoko izvrijeđao

Autor Đorđe Milošević
Era nije birao reči nakon što je otkriveno da je Dragan Kojić Keba novi član žirija pomenutog takmičenja.

Keba zvanično potpisao ugovor sa Grandom Izvor: Foto; Z.K.Munja

Dugo se spekulisalo ko će se od estradnjaka naći u žiriju muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", ali i ko će zamijeniti Mariju, Viki i Bosanca.

Sada je konačno i poznato, Dragan Kojić Keba danas je potpisao ugovor kojim je i zvanično postao stalni član žirija.

"Sa velikim zadovoljstvom obavještavamo javnost da se od ove sezone među veličanstveni žiri muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", kao stalni član žirija vraća dokazani umjetnik i omiljeni član publike - Dragan Kojić Keba. Kao "novi-stari" član žirija, Keba donosi prepoznatljivu harizmu, bogato pjevačko iskustvo i nepogrešiv osjećaj za scenu, što će zasigurno doprinijeti još kvalitetnijem i dinamičnijem takmičenju. Njegovo prisustvo u žiriju biće dodatni vjetar u leđa mladim talentima, kojima će svojim savjetima i podrškom pomoći da izgrade siguran put ka muzičkoj karijeri. Dobrodošao kuci, Kebo!", navodi se u saopštenju produkcije.

Era isprozivao Kebu

Era nije štedio riječi kada je u pitanju dolazak Dragana Kojića Kebe u Grand.

"Kebu bih poslao u šminkernicu da čupa pjevačicama obrve i maže im kreme i pudere... Nema on kapacitet za to. Keba ne može to da iznese, nije ni šoumen, ništa. Kad krene s onim njegovim lijevim nogama... Dobar je on pjevač, daleko od toga, ali to jednostavno nije za njega", rekao je Era.

