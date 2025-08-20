Pjevač dobio treće dijete: Ćerkici dao najstarije žensko ime pramajke čovječanstva

Slobi i njegovoj supruzi ovo je treće dijete, a pjevač već ima sina i ćerku.

Izvor: Printskrin/instagram/slobicadj

Pjevač i nekadašnji učesnik "Zvezda Granda“ Sloba Đurković dobio je treće dijete. Njegova supruga Miljana donijela je na svijet zdravu djevojčicu kojoj su ponosni roditelji dali ime Eva.

Slobina žena se oglasila na društvenim mrežama nakon porođaja, a na društvenim mrežama su se nizale čestitke.

Izvor: Instagram/Printscreen/slobicadj

"Sinoć je došla na svijet naša hrabra djevojčica, naša Eva. Eva, vole te seka, bata, mama i tata najviše na svijetu", napisala je Miljana.

Značenje imena

Žensko ime Eva je staro hrišćansko ime, lako se pamti, prevodi i izgova na svim svjetskim jezicima. Prema Bibliji, Eva se smatra prvom ženom koju je Bog stvorio.

Eva je žena prvog čovjeka – Adama, stvorena je od njegovog rebra, što je čini pramajkom čovječanstva.

Zbog korone radio na građevini

Zvezda "Granda", pjevač Slobodan Đurković ne krije da mu je period tokom pandemije korona virusa teško pao, ali i da nije bio jedan od onih koji su sjedeli i "kukali nad svojom sudbinom".

"Nisam ništa htio da prepuštam slučaju. Vidio sam koliko je sati i otišao za Njemačku. Pored pjevanja radio sam svašta, i građevinu pomagao drugaru kod njega sam i spavao. Ja se ne stidim toga, čak mi je i prijalo", ispričao je Sloba svojevremeno, pa priznao da je to bio dobar potez.

"Imao sam svirke po Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Svi mi muzičari lagodnije živimo i ne razmišljamo da neće biti posla, i niko nije slutio da će nas to zadesiti", iskren je bio Đurković.