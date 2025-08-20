Amar Gile doživio saobraćajku: Hitno se oglasio njegov menadžer i otkrio u kakvom je stanju pjevač

Pjevač Amar Gile Jašarspahić doživio je saobraćajnu nezgodu, a kako se saznaje trenutno se nalazi u bolnici.

Izvor: Instagram/amargileofficial

U saobraćajnoj nezgodi kod naplatne rampe na autoputu A1 u Kaknju učestvovao je pjevač Amar Jašarspahić Gile, potvrdio je njegov menadžer Toni Lehman.

"Istina je, premor je u pitanju. Udario je u bankinu. On je trenutno u bolnici, na daljim ispitivanjima", rekao je Toni za "Blic".

Kako je naveo menadžer, Gile je silazio s autoputa kod rodnog Kaknja i nakon što je prošao naplatnu rampu pozlilo mu je.

Uživa u braku sa Mirelom

Pevač Amar Gile Jašarspahić je prije dvije godine dobio drugog sina sa suprugom Mirelom, kom su ponosni roditelji dali ime Zlatan. Pobjednik "Zvezda Granda" ima još jednog sina, sa bivšom suprugom, sa kojom se prije izvjesnog vremena razveo nakon skoro četiri godine braka.

Amar Gile je, inače, uoči Mirelinog porođaja priznao je da se pribojava kako će prvi sin prihvatiti prinovu.

"Bio sam malo skeptičan, plašio sam se kako će on da reaguje, da li će da se buni, da li će to dijete da voli, ali kada je čuo, Daris je izjavio da bi volio da dobije brata", otkrio je.

Pogledajte njegove slike sa nastupa: