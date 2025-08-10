Pjevačica u suzama govorila o izdaji Biljane Sečivanović: Bila joj je velika podrška, a onda je sve nestalo preko noći

Otkrila je da li se kaje zbog narušenog odnosa.

Pjevačica Nadica Sečivanović, poznata široj publici po učešću u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", nikada nije krila da je njen odnos sa tetkom, pjevačicom Biljanom Sečivanović, godinama bio narušen. Nadica je u velikom ispovesti prvi put otvoreno progovorila o porodičnoj drami i situaciji koja ju je, kako sama kaže, najviše zaboljela u vezi sa Biljanom.

"Ne mogu da dam konkretan odgovor jer ga jednostavno nemam, ali mogu da kažem sledeće: u trenutku kada je bila korona, tetka je pravila građansko vjenčanje. Bilo je to nešto skromno, samo kumovi, formalno vjenčanje i ja tada nisam bila pozvana. U tom periodu sam u jednom trenutku dala intervju novinarima, pa možda je i to razlog. Ne mogu da kažem da mi je uzeto za zlo, ali moguće da je to uticalo", ispričala je Nadica.

Inače, Biljana je dolazila kao podrška Nadici dok se takmičila u "Zvezdama Granda", a njih dve su snimile i duet.

Na pitanje da li misli da se Biljana kaje zbog zahlađenog odnosa, pjevačica je rekla:

"Da je trebalo da bude drugačije - jeste. A da li je možda sve to na kraju bilo dobro i to jeste. Da li se kaje? Ne znam. Nikada nismo o tome pričale."

