Ovo je spisak svih žena koje je Baka Prase najgnusnije vrijeđao: Pozivanje na linč, gnusne uvrede, javna poniženja

Izvor: YT Baka Prase

Kontroverzni Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, nerijetko je u žiži interesovanja zbog prozivanja javnih ličnosti, najviše žena da preciziramo, zbog čega su ga mnogi osuđivali, a i Jutjub nalog mu je ugašen.

Iako se na nježniji pol ne dira, Baka nije imao taj problem, pa je zaratio sa čak nekoliko žena, o kojima je iznio gnusne stvari.

Kika Đukić

Kristina Kika Đukić izvršila je samoubistvo 8. decembra 2021. godine u svom stanu, a nakon njene smrti se pokrenula priča o nasilju koje je doživljavala.

Jedan od njih, s kojim je danima imala javno okršaj, bio je i Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase. Kao što uvijek i radi, jutjuber svako dešavanje okrene u marketinške svrhe, ne gledajući ni na vaspitanje a ni moral, te je njihov rat otišao toliko daleko da je snimio pjesmu "Jel te nije blam" o Kiki.

Izvor: Printskrin, Instagram/ruza_rupic

Uvrjedljive riječi koje joj je nemilosrdno uputio u tom dvoboju pokušavajući da je dokrajči i tada su zgranule javnost, ali nažalost i mnogo više kada se saznalo da je bila žrtva nasilja, te da je izvršila samoubistvo.

Kao što je od nepoznatih dobijala poruke "Umri", "dabogda poginula", "želim ti sve najgore", "razboli se" i druge, tako joj je i Baka uputio "da upali veću sveću za sreću", nazvao je brojnim pogrdnim epitetima, pominjao majku, načisto izvrnuo njen moral.

Jutjuber je saslušan u SBPOK-u zbog cijele situacije, a tada se i oglašavao i tvrdio da Kika i on jesu bili u svađi, ali da su se rastali kao prijatelji.

Jovana Jeremić

Voditeljka je u septembru 2022. godine ispričala kako ju je Baka Prase kontaktirao da bi gostovao kod nje u jutarnjem i za to joj ponudio 10 eura.

"Bogdana zvala u emisiju u decembru, kada se dogodilo ono sa Kikom. Bila sam korektna, ali on mi nije odgovorio na poruku. Zvala sam ga i 2019. godine, ali ni tada nije odgovorio. Da bi se sinoć javio i napisao - 'može, kada da dođem u emisiju i reci mi koliko tražiš za sat vremena? Maksimalno što bih ti dao je 10 eura. Da li hoćeš u lajv kod mene sada?' Nisam mu ništa odgovorila", počela je Jovana, a potom dodala da joj je Baka poslao glasovne poruke.

Sukob među njima se nastavio, a Jovana je čak bila spremna i da ga tuži za, kako je rekla, laži koje je on iznosio.

"Znam da su moje riječi najviše pogodile Prase. Zato što i on zna, i ja znam, i gledaoci znaju da ja uvijek govorim istinu i nisam ničiji bot! Sve možeš uraditi, ali nemoj, ako za Boga znaš, da lažes da je kamera u svlačionici televizije Pink i da se na televiziji Pink napadaju radnice u se*sualnom smislu. Moj gazda Željko Mitrović nikada, ama baš nikada, nije ni pomislio niti je ikada ucijenio neku ženu jer je gospodin čovjek i zagovornik slobode odluka i misli u životu", napisala je Jovana, a zatim dodala:

"Nikad nisam prodavala sebe u svojoj karijeri da bih postala Jovana Jeremić i za to što si rekao da sam radila, dobićeś legalnu tužbu. Želim narodu da kažem da je iz klipa 90 posto laž! Neću dozvoliti da mi diraju televiziju Pink! Ona je za takve bezdušnike sveto mjesto! Prase, ne diraj mi kolege, ne diraj mi Pink. Uzmi i napravi nešto takvo u svom životu! Guje i akrepi izlaze iz tvojih mladih usta. Pretvorio si se u demona od kojeg si bježao! Stigao te je. Trgni se."

Jelena Karleuša

Bogdan i Jelena su imali toplo-hladan odnos godinama, tu je bilo i vrijeđanja i lijepih reči, a činilo se da je njihov sukob prestao kada je ona gostovala u lajvu na njegovom Jutjub kanalu.

Međutim, ubrzo potom su odnosi zahladnjeli. Razlog tome je bio što je Baka objavio fotografiju sa Editom Aradinović, koja je u to vrijeme bila u žestokom sukobu sa Jelenom. Karleuša mu je to zamjerila i otpratila ga sa društvenih mreža, a Baka, kakav jeste, nije štedio riječi na njen račun.

"Jeste me Karleuša otpratila zbog fotke sa Editom. Zaboravio sam da su one imale neku svađu. Mislim, je*iga, možda s moje strane to nije bilo ok što sam okačio sliku sa njom, ali ja sam sa Editom dobar već pet godina i nemam ništa protiv nje. Nije mi u glavi ko se sa kim svađa i ko je u drami. Nismo Karleuša i ja toliko bliski da ja pratim ko se sa kim svađa. Otpratio sam i ja nju, boli me ku*ac, otpratila me je kao da sam je izvrijeđao. Nemam ništa protiv nje, čak je i gotivim", rekao je Baka u lajvu.

Jelena Karleuša je potom odlučila da se oglasi na društvenoj mreži Instagram postavivši snimak iz istog lajva:

"Naravno, srce, da nije ok. Karleušu zoveš kad praviš najgledaniji lajv, a ovu drugu kad kupiš veš mašinu, a ne treba ti stara. Razmišljaj tom pametnom glavicom i biće sve ok", poručila je ona tada.

Ema Radujko

Sukob između Bake i Eme traje već neko vrijeme, a sve je počelo kada je on raskinuo sa Anjom Bla, zbog čega ga je, kako je tvrdio, pjevačica napala i nazvala manijakom.

"Pa ne znam. Nešto nismo dobri jer je probala da me namjesti da sam manijak i lažov. Onda sam je ja iznapu*avao da je sponzoruša i da mora da ide da ima s*ks da da bi mogla da ide na ljetovanje. Naravno, to sam uradio privatno, nisam javno. Ali sam joj oprostio za te optužbe. Skontao sam da je klinka, šta da radim? Ne zna za bolje", rekao je Baka.

Baka je potom iznosio javno da je čuo da će ga Ema tužiti, pa je odlučio da on odgovori kontratužbom.

Seka Aleksić

Pjevačica je svojevremeno ispričala kako je njen sin komentarisao da je ona "popularna kao Baka Prase", na šta mu je ona rekla da je popularnija, kao i da je svjesna da djeca vole jutjubere, ali da im treba dozirano dozvoljavati da ih gledaju.

To je, iz nekog razloga, uvrijedilo Baku koji je na gnusan način komentarisao njen stajling za nastup, a onda je spomenuo njenog sina kog je doveo u se*sualnu konotaciju sa majkom, što je sve šokiralo.

"Vidite Seku Aleksić koja je mene prozivala da ne valjam ja, da ona ne da sinu da me gleda. Gledajte šta nosi na nastupu, gledajte ovo", počeo je Bogdan, pa mu to nije bilo dovoljno nego je nastavio i u sve upleo Sekinog sina:

"Gle ovo, i ja onda promovišem neke loše vrijednosti, ne razumijem. Ja sam problem, a šta će da kaže kad vidi mamu ovako?"

Seka mu je tada uzvratila.

"Pošto te roditelji nisu naučili, evo ja ću! Nikada ne diraš ničiju porodicu, a posebno ne dijete! U našoj kući su zabranjene psovke. Ako je tebi to okej, drugim ljudima nije. Ovo što si izgovorio za moje dijete o tome neću javno", napisala je Seka na Instagramu, a onda nastavila:

"Molim sve ljude da Baka Prasetu prijave profil na svim društvenim mrežama! Majku i sina stavlja u se*sualnu konotaciju! Ako te mama i tata nisu naučili da je porodica svetinja i da se ne dira, naučićemo te mi", napisala je Seka vidno bijesna.

Baki su potom ugašeni kanali na Jutjubu, pa su mnogi mislili da je za to zaslužna Seka, a jutjuber je našao način da se vrati na mreže i tada udario ponovo na nju i njenu porodicu.

"...Pa, se*em ti se i u Seku Aleksić i u njenog muža. Njen muž koji je zvao mog ćaleta da, kao, e, Bogdan treba da se izvini, marš u pi*ku materinu, šta mi zoveš ćaleta, retarde. To što ti je žena k*rva, tamo se slika i snima za 15 eura na nastupu, to nije moj problem", urlao je Baka, a onda se osvrnuo na „glavnog krivca za gašenje njegovih kanala".

"Samo želim jednu stvar da razjasnim. Nisu me ugasile feministkinje, nije me ugasila Seka Aleksić, nije me ugasio niko od tih debila, buraz. Niko od tih retarda me nije ugasio. Stvarno mislite da neko može da me ugasi? Ovo sad što se dešava je neki targetirani napad od nekog lika što d*ka na neku ribu što sam je ja isprozivao. Ali i to će se riješiti. Ne može to da traje zauvijek", siguran je bio on, čime je još dodatno zgranuo javnost.

Luna Đogani

Poslednja u nizu koju je Baka isprozivao je Luna Đogani. Ona je u svom podkastu nedavno rekla da je zgrožena njegovim ponašanjem i time što vrijeđa žene.

Baka, očekivano, je odmah morao da uzvrati, pa je objavio prepiske gdje tvrdi da mu je Luna tražila da je zaprati.

"Znate koliko imam poruka sa njom? Sad priča da pričam loše o ženama, a 2020. godine sam ti bio dobar, bebo? Poslala mi je tada poruku: "Zafoluj me sad, hajde za reklamu". Sad kaže da loše pričam o ženama, ćuti fu*o", rekao je Baka.

Izvor: Instagram/printscreen

Podsjetimo, Luna Đogani je u "Zadruzi 3" izjavila je da joj Baka Prase nije platio reklamu koju je za njega uradila, a jutjuber se tada oglasio.

Luna je tada pričala o svojim finansijskim problemima i navela da joj je Baka Prase ostao dužan za jednu reklamu, a on, s druge strane, tvrdio je da to nije tačno.

"To je za slikanje u trenerkama. Nikoga nisam platio, niti je bilo priče o plaćanju. Ja sam tata. Ja nikoga ne plaćam. Pogrešno su ljudi protumačili. Nikoga ne plaćam za reklamu", rekao je Baka Prase tada za domaće medije.

U cijelu priču se, očekivano, umiješao i Marko Miljković, koji je Bogdanu poručio da njegovu ženu "ne uzima u usta".

Izvor: 24Sedam/ Mondo