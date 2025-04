Hospitalizovan Baka Prase: Jutjuber se oglasio iz bolnice i zabrinuo fanove, progovorio sa čime se bori

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, je hospitalizovan.

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase oglasio se iz bolnice objavivši selfi, te je otkrio sa kakvim se zdravstvenim problemom bori.

Baka Prase u bolnici

"Nisam vam rekao, ali već dve nedelje se borim sa jakim naletima mučnine... Ne znam da li je problem sa stomakom ili me je stres zbog gašenja kanala sustigao... Hvala vam svima na lijepim porukama i ako nema lajva ili sam neaktivan, da znate razlog. Sve vas volim", napisao je Baka u nastavku.

Jutjuberu su nedavno su obrisani svi kanali, o čemu je obavijesti javnost: "Dobio sam informaciju da su mi kanali vjerovatno zauvijek rip", napisao je Baka Prase, a nedavno je prokomentarisao cijelu situaciju oko njega:

"Saznao sam da me neko targetira... Dobio sam skrinšotove ugašenih postova na Instagramu i kanala na Jutjubu", napisao je pa se obratio toj osobi riječima: "Ko god da si, misliš da ćeš da me slomiš? Misliš da možeš da me ucjenjuješ? Možeš malo, iskreno, javi se da se dogovorimo za cijenu", stoji u stori objavi na pomenutoj mreži.