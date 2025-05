"Svinji palo na pamet da vrijeđa moju ženu": Zaratili Luna Đogani i Baka Prase, njen muž napravio haos na mrežama

Luna Đogani je u svojoj emisiji spomenula jutjubera Baku Praseta, a njegova reakcija je razbijesnila Marka Miljkovića.

Izvor: Instagram/bakaprase/YouTube/screenshot

Luna Đogani nedavno je u svom podkastu spomenula Jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase i tom prilikom je izjavila da je zgrožena njegovim ponašanjem i time što vrijeđa žena.

Baka Prase se nakon toga oglasio i pokazao prepisku sa njom koja je nastala 2020. godine, a sada se oglasio Lunin muž Marko Miljković koji je javno zapretio Baki.

"Nekoj svinji tamo, palo na pamet da vrijeđa moju ženu. Slušaj me svinjo, slušaj me! Jednu ženu si vrijeđanjem ubio, tj. ona se sama ubila tvojim hejtom. Slušaj me, neće se to više desiti u životu, nikad u životu se neće desiti da Baka Prase ubije bilo koju ženu više", pričao je Marko, potom upitao Baku šta će objaviti o njemu, pa mu onda i zaprijetio ozbiljno.

"Slušaj me svinjo, nikada u životu se više neće desiti da Baka Prase, tj. svinja prase, ubije bilo koju ženu na ovom svijetu. Znači prestani da vrijeđaš žene, prestani da se ponašaš kao, neću da kažem šta. Šta ćeš ti sad? Ti ćeš da staviš kako mene Miki vrijeđa iz Velikog brata, jaojjj! Ja grijem bazen, jaoj! Šta ćeš još da staviš? Da nećeš možda da staviš Maju Marinković kako sipa šerpu vrelog mlijeka na glavu? Evo ja ti preporučujem da prestaneš s bilo kakvim prozivkama kada je moja žena u pitanju, ona je samo rekla da ti vrijeđaš žene, ti si jedna svinja raspala", rekao je Marko u videu objavljenom na Instagramu