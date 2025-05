"Nisam htio da se ženim": Baka Prase otkrio pravi razlog raskida s influenserkom Anjom Bla

Jutjuber Baka Prase, progovorio o raskidu sa influenserkom Anjom Bla

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, jutjuber kojem je nedavno ugašen nalog na ovoj platformi, u julu prošle godine je saopštio da se rastao sa dugogodišnjom djevojkom Anjom Bla.

Od kako se otkrilo da su zajedno, njihova veza je nerijetko bila pod lupom javnosti, a Baka Prase je nerijetko govorio o detaljima njihove romanse. Nedavno je objavio da je njihovoj ljubavi definitivno došao kraj i to zbog njegove odluke da se posveti poslu.

Baka je tada priznao da želi da se posveti svojoj karijeri, a da osjeća da ga veza u tome sputava, te da ne može da se da 100 odsto i pokaže sebe u pravom svijetlu. On je sada tokom jednom lajva ponovo spomenuo Anju, njihovu vezu, ali se i dotakao teme braka, nakon što ga je jedan fan pitao zašto je nije zaprosio.

"Zašto onda ti nisi zaprosio Anju? Ne razumiješ, ja je nisam zaprosio zato što ja još nisam bio spreman za brak i nisam bio u fazonu da želim u tom trenutku da se ženim. Ja sam se fokusirao na posao, meni je posao prioritet bio preko nje, zato nisam htio da se ženim", rekao je Baka Prase, pa otkrio kakvo je bilo Anjino razmišljanje.

"Da ste pitali Anju, ona bi rekla da bi se udala za mene 1/1. Pa bukvalno imate u njenom klipu gdje radi ono za klub, to mi je izašlo na Tiktoku, gdje ona kaže da je sada planirala da umjesto kolica gura bebe. Razumijete, to je cijela poenta".

Nakon raskida je Baka Prase već govorio o tome kako je on bio inicijator raskida i kako ga je ljubav prema njoj samo sputavala u poslovnom napretku.

"Ja sam razlog našeg raskida. Kada sam ušao u vezu sa njom prije tri godine, ušao sam u neki zonu komfora jer meni je svaki trenutak sa njom bio prelijep. Svaki njen dodir, pogled, sve, sve mi je bilo prelijepo. Bila mi je i najbolji drug. Zbog toga sam počeo manje da radim. Manje sam se posvetio sebi. Nije ona kriva zbog toga nego ja sam se tako osjećao, kao ne moram ništa da radim jer sam sa njom. To je počelo da me tišti u poslednje vrijeme, ali sam ja to sklanjao po strani. Javila mi se želja da se vratim na staro, da radim, da se posvetim Jutjubu, sebi, i to naravno mogu da uradim i dok sam sa njom, ali mi je mnogo teško. Zato što sam toliko opušten sa njom, ne marim ni za šta. U vezi imam blokadu koja mi omogućava da se posvetim lajvovima i Jutjubu".

