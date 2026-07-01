Festival će se održati od 31. jula do 2. avgusta na Turističkom parkingu na Cetinju, gdje se i ove godine očekuju hiljade posjetilaca iz zemlje i regiona, a ukoliko i vi želite biti dio nezaboravne atmosfere, sada je pravi trenutak da obezbijedite vašu ulaznicu.

Izvor: Montenegro Beer Fest

Samo par nedjelja dijeli nas od šestog izdanja Montenegro Beer Fest-a, jednog od najvećih ljetnjih festivala u Crnoj Gori, a sudeći po prodaji ulaznica, ovogodišnje izdanje će potvrditi zašto se za ovaj festival za sva čula uvijek traži karta više!

Festival će se održati od 31. jula do 2. avgusta na Turističkom parkingu na Cetinju, gdje se i ove godine očekuju hiljade posjetilaca iz zemlje i regiona, a ukoliko i vi želite biti dio nezaboravne atmosfere, sada je pravi trenutak da obezbijedite vašu ulaznicu.

Pored online prodaje putem sajta www.etiketing.me, ulaznice za Montenegro Beer Fest 2026 dostupne su i na Tobacco S Press prodajnim mjestima u Podgorici, Budvi, Cetinju i Nikšiću. Tačne lokacije prodajnih mjesta, kao i sve potrebne informacije o festivalu, možete pronaći na društvenim mrežama festivala.

Montenegro Beer Fest je tokom prethodnih godina postao prepoznatljiv po spoju vrhunskog muzičkog programa, bogate ponude domaćih i internacionalnih pivskih brendova, kao i jedinstvene festivalske atmosfere koja Cetinje svakog ljeta pretvara u centar dobre zabave.

Ovogodišnji program donosi nastupe nekih od najpopularnijih izvođača regionalne muzičke scene. Tokom tri festivalske večeri publika će imati priliku da uživa u koncertima Jelene Rozge, Raste, Magla Benda, Čode, grupe Van Gogh, Tonija Cetinskog, Randoma, Anesthesia Banda, Luke Radovića, Isaka Šabanovića, Željka Joksimovića i Devita.

Organizatori još jednom pozivaju sve zainteresovane da svoje ulaznice obezbijede na vrijeme, putem online platforme www.etiketing.me ili na Tobacco S Press prodajnim mjestima u Podgorici, Budvi, Cetinju i Nikšiću.

Montenegro Beer Fest 2026 i ove godine donosi tri dana vrhunske muzike, druženja i festivalskog iskustva koje je postalo nezaobilazan dio ljetnje manifestacione ponude Crne Gore.