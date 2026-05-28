logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Noći koje se pamte: Cetinje spremno za Montenegro Beer Fest (Video)

Noći koje se pamte: Cetinje spremno za Montenegro Beer Fest (Video)

Autor Anja Bajčetić
0

Festival je prvi put organizovan 2019. godine, inspirisan konceptom Belgrade Beer Fest-a, a kroz saradnju sa kompanijom MNEvent i uz podrsku Prijestonice Cetinje uspješno je razvijen u dogadaj koji svake godine okuplja destine hiljada posjetilaca.

DSC09535.JPG Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tokom tri večeri posjetioce očekuje bogat muzički program, raznovrsna ponuda pića i hrane, kao i atmosfera koja spaja ljude iz cijelog regiona. Festival je postao prepoznatljiv po energiji koja traje do kasno u noć, koncertima koji podižu publiku na noge i ljetnjoj euforiji koja se pamti dugo nakon završetka.

O kvalitetu festivala govori i činjenica da je ovo čak šesto izdanje na kojem ce Montenegro Beer Fest jos jednom ugostiti brojne zvodače regionalne muzičke scene, čime zauzima značajno mjesto medu ljetnjim manifestacijama u zemlji.

Cetinje će tih dana živjeti u ritmu muzike i dobre zabave, a organizatori najavljuju još jače izdanje koje donosi spoj domaćih i regionalnih izvođača.

Sve to čini Montenegro Beer Fest jednim od najvažnijih ljetnjih događaja u Crnoj Gori — mjesto gdje se stvaraju uspomene, upoznaju novi ljudi i slavi ljeto na najbolji način.

POGLEDAJTE VIDEO:

Montenegro Beer Fest
Izvor: mondo/Teodora Orlandić i Anja Bajčetić

Možda ce vas zanimati

Tagovi

montenegro beer fest Milja Zenović Cetinje Festival

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ