Noći koje se pamte: Cetinje spremno za Montenegro Beer Fest (Video)

Festival je prvi put organizovan 2019. godine, inspirisan konceptom Belgrade Beer Fest-a, a kroz saradnju sa kompanijom MNEvent i uz podrsku Prijestonice Cetinje uspješno je razvijen u dogadaj koji svake godine okuplja destine hiljada posjetilaca.

Tokom tri večeri posjetioce očekuje bogat muzički program, raznovrsna ponuda pića i hrane, kao i atmosfera koja spaja ljude iz cijelog regiona. Festival je postao prepoznatljiv po energiji koja traje do kasno u noć, koncertima koji podižu publiku na noge i ljetnjoj euforiji koja se pamti dugo nakon završetka.

O kvalitetu festivala govori i činjenica da je ovo čak šesto izdanje na kojem ce Montenegro Beer Fest jos jednom ugostiti brojne zvodače regionalne muzičke scene, čime zauzima značajno mjesto medu ljetnjim manifestacijama u zemlji.

Cetinje će tih dana živjeti u ritmu muzike i dobre zabave, a organizatori najavljuju još jače izdanje koje donosi spoj domaćih i regionalnih izvođača.

Sve to čini Montenegro Beer Fest jednim od najvažnijih ljetnjih događaja u Crnoj Gori — mjesto gdje se stvaraju uspomene, upoznaju novi ljudi i slavi ljeto na najbolji način.



