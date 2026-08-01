Četrnaestogodišnjaku iz Banatskog Karlovca, osumnjičenom da je nožem usmrtio svog očuha, hirurga Aleksandra Ilića (42), određen je pritvor do 30 dana.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sud u Pančevu odredio je pritvor do 30 dana četrnaestogodišnjaku iz Banatskog Karlovca koji je osumnjičen da je nožem ubio svog očuha Aleksandra Ilića (42).

Pritvor mu je određen na prijedlog Višeg tužilaštva, a na teret mu se stavlja izvršenje krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od 10 godina.

U odluci suda navedeno je da su način izvršenja i posljedica krivičnog djela doveli do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Ubistvu, koje se dogodilo sinoć, prethodila je svađa dječakove majke sa očuhom, koji je, kako prenose mediji, poznati hirurg.

Kako se sumnja, maloljetnik je navodno hirurga ubio tokom svađe majke i njenog partnera.

U Banatskom Karlovcu danas vladaju šok i nevjerica, a kuća u kojoj se dogodio zločin je zapečaćena. Komšije i poznanici ne mogu da vjeruju šta se dogodilo.

Kako je ispričao jedan mještanin Banatskog Karlovca, nezapamćeni zločin u kojem je ubijen hirurg Aleksandar Ilić (42) dogodio se u kući roditelja njegove supruge.

„Aleksandar je bio oženjen i dobio dijete, a poslije godinu dana započeo je vezu sa majkom dječaka, nakon čega se razveo od prve supruge. Sin hirurga već neko vrijeme ne razgovara sa njim“, rekao je izvor.

Podsjetimo, dr Aleksandar Ilić je sa teškim povredama najprije prevezen u Dom zdravlja, odakle je hitno transportovan u bolnicu. Uprkos naporima ljekara da mu spasu život, podlegao je zadobijenim povredama.

Pripadnici Policijske uprave u Pančevu brzo su reagovali, izašli na lice mjesta i priveli sve učesnike događaja.

O slučaju je obaviješteno nadležno Više javno tužilaštvo u Pančevu, koje rukovodi istragom. Sve okolnosti ubistva, kao i motivi koji su mu prethodili, biće utvrđeni daljom istragom.