Dronovi na nebu napravili lik Halida Bešlića na Merlinovom koncertu

Dino Merlin je održao emotivan koncert na stadionu Koševo, gdje je dirljiv trenutak rasplakao publiku, uprkos skandalu koji je prethodio događaju.

Izvor: Instagram printscreen/vanja.boskovicc Kurir/Petar Aleksić

Dino Merlin održao je prvi koncert na stadionu Koševo u Sarajevu, a nakon skandala i razočaranja publike, jedan emotivan trenutak rasplakao je prisutne.

Dok su stotine dronova osvjetljavale sarajevsko nebo, publika je sa oduševljenjem posmatrala kako se pred njihovim očima formira lik legendarnog bosanskohercegovačkog pjevača Halida Bešlića.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Naime, ovaj dirljivi prizor izazvao je izuzetno snažne emocije i nagrađen je gromoglasnim aplauzom.

U znak poštovanja prema svom dugogodišnjem prijatelju i jednom od najvećih umjetnika regionalne muzičke scene, Dino Merlin je izveo njihovu zajedničku pjesmu „Godinama vrela“. Izvođenje ove numere dodatno je podiglo ionako nevjerovatnu atmosferu na prepunom stadionu.