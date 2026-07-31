DANAS POČINJE MONTENEGRO BEER FEST 2026: Tri dana vrhunske muzike, najboljeg piva i nezaboravne atmosfere na Cetinju

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Izvor: PROMO/Beogradska kulturna mreža

Danas počinje šesto izdanje Montenegro Beer Festa, jednog od najvećih i najposjećenijih ljetnjih festivala u Crnoj Gori. Od 31. jula do 2. avgusta, Turistički parking na Cetinju ponovo će postati mjesto okupljanja hiljada ljubitelja dobre muzike, vrhunskog piva, bogate gastro ponude i jedinstvene festivalske atmosfere.

Tokom tri festivalske večeri publiku očekuje više od pedeset pivskih brendova, bogati muzički line-up i produkcija na najvišem nivou. Nastupi najvećih regionalnih, ali i lokalnih muzičkih zvijezda obilježiće još jedno nezaboravno festivalsko izdanje.

Program festivala raspoređen je tokom tri večeri:

Petak, 31. jul - Čoda, Magla bend, Jelena Rozga i Rasta

Subota, 1. avgust - Random, Van Gogh, Anesthesia Band i Tony Cetinski

Nedjelja, 2. avgust - Luka Radović, Isak Šabanović, Željko Joksimović i Devito

Montenegro Beer Fest je tokom prethodnih godina izrastao u jedan od najznačajnijih muzičko-zabavnih događaja u zemlji, okupljajući desetine hiljada posjetilaca iz Crne Gore i regiona. I ovog ljeta organizatori najavljuju tri večeri ispunjene vrhunskim koncertima, pozitivnom energijom i atmosferom po kojoj je festival postao prepoznatljiv.

Ulaznice

Ulaznice za Montenegro Beer Fest 2026 dostupne su do 18:00 na etiketing.me i na Tobacco S Press prodajnim mjestima, a nakon toga moći će da se kupe samo na ulazu festivala.

Posjetiocima se preporučuje da svoje ulaznice obezbijede na vrijeme, kako bi bez čekanja uživali u kompletnom festivalskom programu.