Tri noći muzičkog spektakla na Cetinju od 31. jula do 02. avgusta

Nikola Jablan, direktor Turističke organizacije Prijestonice Cetinje naglasio je da Montenegro Beer Fest nije samo festival, već strateški kulturni projekat koji afirmiše Cetinje kao savremeni centar kulturnih i turističkih dešavanja

Izvor: PROMO/Beogradska kulturna mreža

Na današnjoj konferenciji za medije održanoj u hotelu “Porto Palace” u Tivtu, zvanično su predstavljeni pokrovitelji i partneri šestog izdanja najvećeg muzičko-pivskog festivala u Crnoj Gori, Montenegro Beer Festa 2026, koji će se od 31. jula do 02. avgusta održati na Cetinju.

„Kao izvršni direktor kompanije MN Event, koja već šestu godinu organizuje Montenegro Beer Fest, želim da se zahvalim Prijestonici Cetinje, Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje, našem dugogodišnjem partneru Volcano Volumen i svim ostalim partnerima i sponzorima, koji iz godine u godinu podržavaju naš festival. Vjerujem da smo i ove godine uspjeli da podignemo ljestvicu kada je riječ o programu festivala. Ovogodišnji line-up zaslužuje pažnju svakog ljubitelja dobre muzike, hrane i piva. Montenegro Beer Fest je mjesto koje zaista objedinjuje vrhunsku atmosferu, kvalitetan muzički program i bogatu gastronomsku ponudu,” istakao je Emir Hadžimušović, direktor festivala.

Nikola Jablan, direktor Turističke organizacije Prijestonice Cetinje naglasio je da Montenegro Beer Fest nije samo festival, već strateški kulturni projekat koji afirmiše Cetinje kao savremeni centar kulturnih i turističkih dešavanja:

„Montenegro Beer Fest i ove godine ima našu punu podršku. Sigurni smo da ćemo biti dobri domaćini i da će Cetinje svim posjetiocima pružiti toplu dobrodošlicu. Vjerujem da će Cetinje od 31. jula do 2. avgusta biti nezaobilazna destinacija za goste iz Crne Gore, regiona i inostranstva“, kazao je Jablan.

Podršku festivalu petu godinu zaredom pruža i kompanija Vezuv Volcano, a od prošle godine i kroz svoj novi društveno-odgovorni koncept, fondaciju „Volcano Volumen“.

„Ovaj mini jubilej za nas predstavlja mnogo više od kontinuiteta jednog partnerstva. Posebno nam je drago što upravo kroz ovo partnerstvo nastavljamo da razvijamo priču koju smo započeli prošle godine, kada smo na Montenegro Beer Festu najavili da će sve društveno-odgovorne aktivnosti kompanije biti objedinjene pod okriljem brenda Volumen Volcano. Danas ta priča dobija svoju prirodnu nadogradnju kroz Fondaciju Volumen Volcano“, izjavila je Lena Bošković, rukovodilac korporativnih komunikacija kompanije Vezuv Volcano.

“Fondacija Volumen Volcano svoje djelovanje usmjerava na inicijative iz oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, zaštite životne sredine i drugih društveno korisnih aktivnosti, koje doprinose unapređenju kvaliteta života. Cilj fondacije jeste da pruži podršku pojedincima, organizacijama i projektima kojima je ona najpotrebnija, stvarajući trajne vrijednosti i podstičući pozitivne promjene u zajednici”, izjavila je Sophia Mitrović, fondacija Volumen Volcano.

„Prije svega želim da kažem da nas za Montenegro Beer Fest vežu posebne emocije, ali isto tako i za Prijestonicu Cetinje. Upravo ta povezanost jedan je od razloga zbog kojeg ovo partnerstvo traje. Već tri godine razvijamo jednu lijepu kampanju sa Filipom Kunčerom, “Vozi odgovorno - ovaj čas, smanji gas” i ove godine želimo da dodatno pošaljemo važnu poruku da alkohol i vožnja ne idu zajedno, jer smatramo da je festival pravo mjesto da se pošalje takva poruka“, kazao je Goran Ćetković Ćento, kreativni direktor i direktor korporativnog marketinga kompanije Vezuv Volcano.

“Uvijek kažem da mi je nastup pred svojim gradom nešto posebno. Gdje god da nastupam, kada pjevam pred svojom publikom, srce mi je puno. Otvaranje Montenegro Beer Festa za mene je velika čast, ali i velika odgovornost. Na repertoaru će biti ponešto za svakoga, jer vjerujem da je Beer Fest zaista festival za sva čula“, kazao je Danilo Ivanović Čoda, muzički izvođač.

Montenegro Beer Fest 2026 donosi tri noći spektakularnog programa i dvanaest regionalnih imena, a to su:

Čoda, Jelena Rozga, Magla Bend, Rasta, Anesthesia bend, Van Gogh, Toni Cetinski, Random, Luka Radović, Isak Šabanović, Željko Joksimović i Devito.

Publiku očekuje i bogata ponuda kraft i industrijskih pivskih brendova, kao i prateći sadržaji koji ovaj festival zaista čine doživljajem za sva čula.

Ulaznice se mogu kupiti online putem na etiketing.me sajtu, dok se fizička kupovina može obaviti na prodajnim mjestima Tobacco S Press-a u Podgorici, Budvi, Nikšiću i na Cetinju, što predstavlja dodatnu pogodnost za sve posjetioce koji preferiraju direktnu kupovinu.

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