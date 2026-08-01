I nakon što je Ustavni sud ukinuo prethodnu odluku i predmet vratio na ponovno odlučivanje, Vrhovni sud je ponovo odbio zahtjev bivšeg zaposlenog Opštine Tuzi Kristjana Dukaja

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vrhovni sud Crne Gore ponovo je odbio zahtjev Kristjana Dukaja iz Tuzi za ispitivanje sudske odluke u sporu koji se odnosi na ocjenu probnog rada i prestanak njegovog radnog odnosa u Opštini Tuzi, prenosi portal Vijesti.

Kako navode Vijesti, Dukaj je bivši zaposleni Opštine Tuzi kojem je radni odnos prestao nakon što je na probnom radu ocijenjen da nije zadovoljio, a ranije je pravosnažno dobio spor protiv Opštine zbog mobinga u kabinetu tadašnjeg predsjednika Opštine Nika Đeljošaja.

Krajem 2025. godine Ustavni sud Crne Gore usvojio je njegovu ustavnu žalbu, ukinuo raniju presudu Vrhovnog suda iz januara 2023. godine i predmet vratio na ponovno odlučivanje.

U obrazloženju te odluke, kako prenose Vijesti, Ustavni sud je ocijenio da Vrhovni sud nije dao dovoljno jasne i potpune razloge u vezi sa ključnim navodima žalbe, posebno kada je riječ o rokovima za ocjenjivanje probnog rada propisanim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Međutim, u ponovljenom postupku Vrhovni sud zauzeo je stav da rokovi za donošenje ocjene probnog rada nijesu prekluzivni, odnosno da njihovo eventualno prekoračenje samo po sebi ne čini rješenje nezakonitim niti automatski znači nastavak radnog odnosa.

Sud je ocijenio da je postupak ocjenjivanja sproveden u skladu sa zakonom, da je Dukaj bio upoznat sa prijedlogom ocjene i da mu je bilo omogućeno da se izjasni, zbog čega je njegov zahtjev ponovo odbijen kao neosnovan, prenose Vijesti.

Tokom postupka Dukaj je tvrdio da je Opština Tuzi prekoračila zakonske rokove za ocjenjivanje probnog rada, da odluka nije bila dovoljno obrazložena, kao i da je Vrhovni sud u ranijim predmetima zauzimao drugačije pravne stavove u sličnim slučajevima.

Kako podsjećaju Vijesti, Ustavni sud je u prethodnoj odluci naglasio da ukidanje presude Vrhovnog suda nije značilo automatsko usvajanje Dukajevog zahtjeva, već obavezu da se predmet ponovo razmotri i donese nova, detaljnije obrazložena odluka.

Dukaj je ranije vodio i poseban postupak protiv Opštine Tuzi zbog zlostavljanja na radu, u kojem je Osnovni sud u Podgorici utvrdio da je bio izložen mobingu dok je radio u kabinetu tadašnjeg predsjednika Opštine Nika Đeljošaja, te naložio Opštini da mu isplati 4.000 eura odštete, prenosi portal Vijesti.