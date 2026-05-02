Koliko zaista zarađuju pjevači, influenseri i rijaliti zvijezde: Isplivala istina, nije sve kao što se čini

Zarada najviše zavisi od popularnosti, sezone i vrste nastupa, a većina predstavlja da inkasira više novca od realnih primanja.

Na prvi pogled, život na estradi ili generalno na javnoj sceni djeluje kao neprekidni niz luksuznih putovanja, skupih automobila i brzog novca. Društvene mreže dodatno podgrijavaju taj utisak – fotografije sa egzotičnih destinacija i brendirana garderoba stvaraju sliku o zaradi koja daleko premašuje prosječne standarde. Ipak, realnost je često znatno složenija.

Kada su pjevači u pitanju, zarada najviše zavisi od popularnosti, sezone i vrste nastupa. Velika imena poput Zdravka Čolića, Svetlane Cece Ražnatović, Dragane Mirković i Ace Lukasa mogu da uzmu i nekoliko desetina hiljada eura po večeri, posebno tokom ljetnjih turneja i praznika.

Međutim, iza tih cifara stoje ozbiljni troškovi: bend, menadžment, produkcija, marketing i logistika. Na kraju, neto zarada često bude znatno manja nego što javnost pretpostavlja.

Primjer za to je Aca Lukas, koji je u više navrata govorio o velikim honorarima, ali i o troškovima koji prate takav nivo karijere.

"Ljudi vide cifru, ali ne vide koliko toga ide dalje", izjavio je jednom prilikom, aludirajući na čitav tim koji stoji iza svakog nastupa.

Influenseri

Influenseri zarađuju na drugačiji način. Neki od njih su Bogdan Ilć, iliti Baka Prase, Zorana Jovanović i mnogi drugi.

Saradnje sa brendovima, sponzorisane objave i kampanje mogu donijeti ozbiljan novac, ali samo za mali procenat najuspješnijih. Većina mikro-influensera dobija proizvode ili simbolične honorare, dok kontinuirana zarada zahtijeva stalnu aktivnost i održavanje publike na platformama poput Instagrama i TikToka. Često su na meti kritika, zbog glamuroznog života, putovanja i uživanja u luksuzu koje prikazuju na društvenim mrežama.

Saradnje u kojima se pregovara o honorarima variraju. Prema dostupnim informacijama, većina influensera ima cjenovnike usluga, a kreiranje videa na TikToku, gdje je forma kraća ali zahtijeva posebnu kreativnost, može donijeti zaradu od nekoliko stotina, ili za seriju videa nekoliko hiljada eura. Na Jutjubu je situacija slična, s tim da se radi o dužim klipovima, gdje se cijene takođe kreću do nekoliko hiljada eura.

Uslovi saradnje su individualni i prilagođavaju se specifičnostima influensera. Iz agencija klijentima često savjetuju da se zahtjevi influensera, koji se tiču njihove autentičnosti, poštuju, jer to donosi korist i samom brendu koji se reklamira.

Rijaliti zvijezde

Rijaliti zvijezde kao što su Maja Marinković, Miljana Kulić i Stanija Dobrojević često ulaze u projekte sa unaprijed definisanim honorarima, ali njihova dugoročna zarada zavisi od toga da li uspiju da kapitalizuju popularnost nakon izlaska iz programa.

Nekima to pođe za rukom kroz reklame i javne nastupe, dok drugi brzo padnu u zaborav.