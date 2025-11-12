logo
"Dosta ljudi je znalo i svi su ćutali": Sanja Maletić progovorila o najbolje čuvanoj tajni na estradi

"Dosta ljudi je znalo i svi su ćutali": Sanja Maletić progovorila o najbolje čuvanoj tajni na estradi

Autor Dragana Tomašević
0

Večeras se održava koncert Halida Muslimovića koji je okupio brojne poštovaoce narodne muzike, ali i mnoge poznate ličnosti sa domaće estrade.

"Dosta ljudi je znalo i svi su ćutali": Sanja Maletić progovorila o najbolje čuvanoj tajni na estrad Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Halid Muslimović, pevač koji je poslednjih dana iznenadio javnost ispovjestima iz svoje biografije, večeras je okupio veliki broj kolega na solističkom koncertu. Među njima je i pjevačica Sanja Maletić, koja je progovorila o tajni koja se smatra za "najduže čuvanu na estradi".

Svojevremeno je u javnost dospjela vijest o njenoj trudnoći, za koju se ispostavilo da je bila najduže i najgolje čuvana tajna na estradi.

Sanja je otkrila da su gotovo svi iz njenog bliskog i profesionalnog okruženja su znali da je ona u drugom stanju, pa čak i novinari, ali su diskretno poštovali njenu želju da to ne iznosi u javnost .

Sanja Maletić je otkrila da je Ćana jedna od koleginica koja je znala njenu tajnu, ali i otkrila da ne planira drugo dijete. 

