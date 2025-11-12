"Dosta ljudi je znalo i svi su ćutali": Sanja Maletić progovorila o najbolje čuvanoj tajni na estradi

Večeras se održava koncert Halida Muslimovića koji je okupio brojne poštovaoce narodne muzike, ali i mnoge poznate ličnosti sa domaće estrade.
Halid Muslimović, pevač koji je poslednjih dana iznenadio javnost ispovjestima iz svoje biografije, večeras je okupio veliki broj kolega na solističkom koncertu. Među njima je i pjevačica Sanja Maletić, koja je progovorila o tajni koja se smatra za "najduže čuvanu na estradi".
Svojevremeno je u javnost dospjela vijest o njenoj trudnoći, za koju se ispostavilo da je bila najduže i najgolje čuvana tajna na estradi.
Sanja je otkrila da su gotovo svi iz njenog bliskog i profesionalnog okruženja su znali da je ona u drugom stanju, pa čak i novinari, ali su diskretno poštovali njenu želju da to ne iznosi u javnost .
Sanja Maletić je otkrila da je Ćana jedna od koleginica koja je znala njenu tajnu, ali i otkrila da ne planira drugo dijete.