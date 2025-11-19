"Sinan i Džej su se uništili drogom": Šok ispovest pjevača, otkrio ko na estradi koristi narkotike

Pjevač Ljuba Aličić oglasio se o porocima na estradi i otkrio koji su se njegovi kolege, prema njegovim riječima, okretali drogama.

Izvor: Pink/screenshot

Ljuba Aličić je imenovao kolege koje su "loše navike" odvele u propast i otkrio da, iako je imao prilike, nikada nije posegao za nedozvoljenim supstancama.

"Sinan i Džej su sami sebe uništili drogom, ko im je kriv što su voljeli poroke. Toga sam imao spred sebe mnogo puta, pa nisam probao. Hteo sam normalan život, a oni samo droga i droga", rekao je Aličić i nastavio;

"Njih više nema, a i kad su imali šanse da se izvuku i počnu normalno da žive, bez poroka, nisu ih iskoristili. Nastavljali su po starom. Pa ja ne bih mogao jednu pesmu da otpjevam kad bih se tako zapustio! Šteta je kad čovjek neće samom sebi da pomogne. Droga je zlo, to ne treba nikome", rekao je Ljuba jednom prilikom, pa odgovorio na spekulacije da je kockar.

"Nisam kockar uopšte. Igrao sam kladionicu, ali ne smatram da je kocka. Više ne igram, ima dvije godine. Kocka je mnogo z**ebana igra. Od toga nema ništa, to je samo jedna velika zaraza".

Ljuba Aličić je godinama na javnoj sceni, a dotakao se svog honorara i kolega na javnoj sceni.

"Zadovoljan sam čovjek. Ne letim mnogo visoko. Velika sam zvijezda, ali to ne pokazujem. To dokazujem na koncertima i gostovanjima. Neki nemaju nijednu pjesmu, a prave koncert. Ovo je bruka i sramota šta se dešava na estradi. Nema nijedan hit, pravi koncert, i to možeš misliti, u Areni. Na takav način može moja baba da napravi koncert. Izvinjavam se kolegama, ali savjetujem im i znam da uopšte ne prodaju toliko karata, već podijele karte. Neka su živi i zdravi, sve im najljepše želim", poručio je pjevač.

(Kurir, MONDO)





