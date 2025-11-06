Događaj u Beogradu okupio estradu: Evo kako su izgledale slavne dame, grme dekoltei i obline u glamuroznim toaletama

Poznati nisu štedjeli kada je riječ o toaletama, a crvenim tepihom prošetali su svoja najbolja izdanja

Prestižna proslava rođendana čuvenog brenda okupila je sam vrh estrade, a među prvima su pristigli Jelena Tomašević, Biljana Obradović, Snežana Dakić, Kija Kockar, Breskvica i mnogi drugi.

Slavne dame su oduševile izborom toaleta, blistajući u glamuroznim toaletama, pogledajte kako su izgledale:

Jedna od onih koja je privukla ogromnu pažnju bila je i Zorana Jovanović koja je na događaj došla sama otkrivši da ne planira udaju, ali i da joj je prijalo da se konačno sredi i izađe iz kuće, iako uglavnom izbjegava javne događaje.

Veliku pažnju je privukla i mlada influenserka Sofija Šašić koja je pred novinarima pozirala u zavodljivoj dugoj toaleti golih ramena, a "look" je upotpunila dugim rukavicama.

Veoma je bila raspoložena i Adreana Čekić koja se dotakla i svađe koleginica Milice Pavlović i Jelene Karleuše, a šta je sve otkrila, poslušajte u nastavku: