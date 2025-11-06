Događaj u Beogradu okupio estradu: Evo kako su izgledale slavne dame, grme dekoltei i obline u glamuroznim toaletama

Jedna od onih koja je privukla ogromnu pažnju bila je i Zorana Jovanović koja je na događaj došla sama otkrivši da ne planira udaju, ali i da joj je prijalo da se konačno sredi i izađe iz kuće, iako uglavnom izbjegava javne događaje.
Pogledajte kako je izgledala:
01:39Zorannah otkrila da neće biti svadbe
Veliku pažnju je privukla i mlada influenserka Sofija Šašić koja je pred novinarima pozirala u zavodljivoj dugoj toaleti golih ramena, a "look" je upotpunila dugim rukavicama.
Veoma je bila raspoložena i Adreana Čekić koja se dotakla i svađe koleginica Milice Pavlović i Jelene Karleuše, a šta je sve otkrila, poslušajte u nastavku:
01:08"Znamo kakve su i Milica i Karleusa": Andreana Cekic za Mondo brutalno o svadji koleginica
