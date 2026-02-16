logo
Nadica Ademov okupila pola estrade: Pogledajte ko je sve došao na promociju, njega niko nije očekivao

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Nadica Ademov napravila je pravi spektakl u jednom prijestoničkom lokalu.

Nadica Ademov okupila pola estrade

Nadica Ademov okupila je veliki broj prijatelja i kolega povodom promocije novog albuma pod nazivom "Milostinja" u jednom prestižnom beogradskom restoranu.

Ona je blistala u crvenoj haljini dok je dočekivala zvanice, a prvi je došao Emir Bunčević sa svojom suprugom. 

Pogledajte ko je sve došao na promociju albuma:

Na ovom događaju pojavile su se i pjevačice Sanja Vučić, Vanja Mijatović, Zorana Mićanović, Katarina Grujić, Andrena Čekić i mnoge druge.

Pjevač Ljuba Perućica došao je bez ljepše polovine, kao i Adil Maksutović.

Aleksandra Mladenović i Cecin frizer kod Nadice Ademov
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Ipak, veliku pažnju privukla je nova izabranica Nenada Marinkovića Gastoza koja je sve zasijenila u crvenom izazovnom kombinezonu. Mnogi nisu očekivali pobjednika "Elite" na promociji, a on je uspio da zasijeni sve zajedno sa svojom partnerkom.

Gastoz sa novom devojkom stigao kod Nadice: Zgodna crnka odmah privukla svu paznju
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

