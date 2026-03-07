Estradni ratovi koji godinama bukte : JK i Ceca se snimale u sudnici, a one pobile zbog dečka

Svakodnevno u medijima čitamo prozivke koje razmjenjuju pjevači i pjevačice, ali pojedine svađe među estradnjacima traju godinama unazad.

Pjevači i pjevačice nerijetko u emisijama „pecnu“ jedni druge, ali pojedini sukobi među narodnjacima postali su epski.

Primjer za to su Ceca Ražnatović i Jelena Karleuša koje su se nekoliko puta srele i u sudnici, odakle su čak curili i snimci, a sve je, čini se, počelo još u vrijeme prvih „Zvezda Granda“ i svađe između Tanje Savić i Slavice Ćukteraš 2004. godine.

Ove pjevačice su započele karijeru zajedno kao finalistkinje „Zvezda Granda“ 2004. godine i bile prilično bliske.

Kako je vrijeme odmicalo, njih dvije su navodno, osim što su putovale, i živjele zajedno. Njihovo prijateljstvo činilo se neraskidivo i bilo je teško zamisliti jednu bez druge. Nastupale su širom Srbije i Evrope kao najbolje drugarice.

Svađa je nastala kada je Savićeva navodno saznala da je Slavica bacila oko na njenog tadašnjeg dečka i da mu je čak jednom prilikom pokazivala gole grudi. Od tada njih dvije prekidaju svaki kontakt.

Slavica i Tanja pomirile su se 2013. godine, kada se Savićeva vratila nakon tri godine iz Australije u Srbiju. Njih dvije su danas u odličnim odnosima, a Tanja je presrećna što se i Slavica ostvarila u ulozi majke.

Darko Lazić i Ljuba Aličić

Ljuba Aličić i Darko Lazić godinama su gradili prijateljski odnos, a Darko je nerijetko isticao da je Ljuba njegov idol.

Iako je bilo obostranog poštovanja među dvojicom kolega, Ljuba je odbio da otpjeva pjesmu na proslavi povodom rođenja sina Darka Lazića i time navodno uništio Laziću veselje i tako bitan dan.

Nakon toga, pojavili su se navodi u medijima da je Darko komentarisao Ljubu s dozom nepoštovanja, kao i da je omalovažavao njegovo pjevanje, zbog čega je Aličić javno odgovorio:

Ljuba Aličić plače u emisiji

„Darko je dobar pjevač, koji je pobijedio s mojim i Šabanovim pjesmama. Bio mi je drag, ali ne znam zašto se toliko promijenio. Dolazio je ovdje u Šabac svaki drugi dan, a meni se nije javio, iako smo dobri i znam mu roditelje. Darka više neću cijeniti i poštovati jer je rekao da sam sujetni matorac. Ne mogu da budem sujetan jer sam mnogo bolji pjevač od njega. Da se rodi ponovo, neće pjevati ni približno kao ja. Bio sam mu na proslavi kad je dobio sina, pjevao sam sat vremena, a poslije čujem da sam mu pokvario veselje. Neka mu je na čast“, rekao je Ljuba Aličić svojevremeno za Svet.

Lazić je nakon toga rekao da između njih postoji zdrava distanca nakon svih medijskih natpisa.

Ipak, sukobi su zaboravljeni kada je Lazić prolazio kroz najteži period. Naime, Darko je 15. decembra 2020. godine ispraćao oca Milana Lazića na vječni počinak, a na iznenađenje svih, Ljuba Aličić došao je na sahranu i podržao kolegu.

"Polupjevačica koju je Saša izbacio iz Granda"

Fizički obračun dvije folkerke je godinama bio jedan od najgledanijih video klipova. Ove dvije pjevačice su u različito vrijeme bile sa biznismenom Tiosavom Sretenovićem Tikom, te se pretpostavljalo da je on jabuka razdora.

„Indi mi je tada prišla i rekla da imam dobru pjesmu, nakon čega sam joj ja rekla da se skloni i ostavi me na miru. Onda je ustala, zakačila me ramenom, nakon čega sam je šutnula. Tada smo počele da se tučemo, pa je Indirin rođak Đole Đogani došao da nas razdvoji. U afektu sam rekla da ću ih sve pobiti. Ne razumijem šta je ona morala da mi prilazi i ‘čačka me’, jer tri godine je prošlo od mog razvoda sa ‘onim žutim’ kada se ona smuvala sa njim. On mi je uništio život! Koštao me je kuće, auta i nerava. Ona ima problem u glavi i pritom je polupjevačica koju je Saša izbacio iz ‘Granda’. Da zna da pjeva, ostala bi u ‘Grandu’“, ispričala je Mina tokom učešća na „Farmi“.

Aca Lukas i Željko Šašić

Što se tiče najdužih sukoba na estradi, nemoguće je zaobići Acu Lukasa i Željka Šašića, budući da su oba pjevača rado i često komentarisali životne odluke onog drugog, što na pompezan, što na duhovit način.

Jabuka razdora je u ovom slučaju bila žena, ali Vuksanović i Šašić nisu zakopali ratne sjekire ni nakon što se Sonja razvela i od Lukasa. Štaviše, to je poslužilo i jednom i drugom kao povod za novi arsenal prozivki i uvreda.

Ana Nikolić i Milica Pavlović

Pjesma "Provereno" napravila je višemjesečnu aferu o kojoj je brujao region. Pomenutu pjesmu domaća javnost je čula kada je izašao album Milice Todorović, a nakon nekoliko dana isplivao je demo snimak iste numere u izvođenju Ane Nikolić za koji su mnogi tvrdili da bolje zvuči.

Iako je mlađa pjevačica pjesmu uredno kupila i potpisala, Nikolićeva ju je pjevala na svakom nastupu i takođe nazivala svojim.

Tek nekoliko mjeseci kasnije Ana je otkrila da su zabunu napravili saradnici koji su njenu pjesmu prodali Milici, ali tada je već bilo kasno jer su se prepucavale preko medija ali i društvenih mreža i to žestoko.

Lepa Brena i Miroslav Ilić

Lepa Brena i Miroslav Ilić bili su nerazdvojni na početku svojih karijera – zajedno su išli na turneje i provodili mnogo vremena zajedno. Međutim, njihovo prijateljstvo je puklo i već više od dvadeset godina ne razgovaraju. Estrada i javnost smatraju da je glavni razlog njihove svađe Ilićeva bivša ljubavnica Mirjana Antonović, s kojom je pjevač dobio i vanbračnog sina kojeg nije priznao.

Davne 1999. godine, tokom bombardovanja, Miroslav Ilić je javno osudio i prozvao Lepu Brenu i njenu porodicu jer su, kako je rekao, pobjegli iz Srbije i sklonili se u Americi. Međutim, prema navodima, Brena i Boba su se sa djecom zaista spakovali i otišli u Ameriku, ali tek kada je bombardovanje već uveliko počelo.

Silvana Armenulić i Lepa Lukić

Preteča današnjih estradnih svađa, skandala i svega onog što svakodnevno gledamo u šou-biznisu mogle bi se reći da su bile Lepa Lukić i Silvana Armenulić – dvije najveće jugoslovenske narodne pjevačice, koje su u jeku popularnosti punile novinske stupce zbog čestih prozivki i čarki. Javnost se tada zdušno zabavljala čitajući njihova međusobna podbadanja.

Kako se navodi, privatno su Lepa i Silvana bile dobre prijateljice. Njihov dogovor o međusobnom napadanju u medijima bio je isključivo radi zabave širokih narodnih masa, a s druge strane obje su zahvaljujući tome dobile znatno na popularnosti, bile svjesne toga ili ne.

Karleuša VS Ceca

Primjer jedne od najpoznatijih estradnih svađa na Balkanu jeste dugogodišnji sukob između Jelene Karleuše i Svetlane Cece Ražnatović.

Njihov odnos godinama je bio pun javnih prozivki, medijskih izjava i sudskih sporova. Iako su obje izgradile ogromne karijere i imaju vjernu publiku, rivalstvo između njih postalo je simbol estradnih sukoba na regionalnoj sceni.