Pola estrade došlo na koncert Kneza: Pjevač okupio poznate, najpoznatija imena devedestih došla da ga podrže

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
Veliki broj javnih ličnosti okupio se na koncertu poznatog pjevača.

Pola estrade došlo na koncert Kneza Izvor: MONDO

Crnogorski pjevač Nenad Knežević Knez održao je večeras koncert u prepunoj dvorani, a ogroman broj kolega je došao da se zabavi i uživa u njegovoj muzici.

Najveća podrška su mu svakako ćerke Andrea i Ksenija, kao i verenica Tatjana Tat, koja je došla u izuzetno provokativnom stajlingu.

Od poznatih su se našli i Goca Tržan, Suzana Mančić, pjevačica Marija Mikić,  Branislav Tomašević, Anabela Atijas, Slađa Delibašić i mnogi drugi.

Pred koncert, Ksenija Knežević je otkrila da če izađi sa ocem na binu.

"Da, nastupam, zato što me je ubijedio. Njemu ne mogu da kažem ne, zato što je strog. Mnogo sam uzbuđena", rekla je Ksenija.

Nedavno je Knez izjavio da Ksenija staje na "ludi kamen", a sada je pjevačica navela da priprema veliku svadbu.

"Biće baš velika žurka. Biće puno veselja i muzike. Nadam se da će se svi dobro provesti", rekla je ona.

Bivša Uraganka u javnosti nakon povlačenja sa scene: Pevačica progovorila o svadbi
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Tagovi

Nenad Kneževic Knez Knez koncert poznati estrada

