Zvanično saopštenje porodice Saše Popovića: Javnost obaviještena o svemu, evo o čemu se radi

Zvanično saopštenje porodice Saše Popovića: Javnost obaviještena o svemu, evo o čemu se radi

Autor Đorđe Milošević
Porodica se oglasila saopštenjem i obavijestila javnost o detaljima.

Zvanično saopštenje porodice Saše Popovića: Javnost obaviještena o svemu, evo o čemu se radi Izvor: Kurir

Medijski mag i jedan od osnivača Grand produkcije, koja je iznjedrila brojne pjevače i pjevačice sa ovih prostora, Saša Popović, napustio nas je prije skoro godinu dana nakon borbe protiv duge i teške bolesti.

Porodica se sada oglasila zvaničnim saopštenjem koje prenosimo u cjelosti:

„Povodom godišnjice smrti našeg voljenog i nikada prežaljenog Saše Popovića, obavještavamo javnost, prijatelje i saradnike da će se godišnji pomen održati u subotu, 28. februara sa početkom u 12 časova, na Novom bežanijskom groblju u Beogradu“, stoji u saopštenju i dodaje se:

„Pozivamo sve koji su ga poznavali i poštovali da nam se pridruže kako bismo dostojanstveno, u molitvi i tišini, odali počast njegovom životu i djelu i sačuvali uspomenu na njega. Porodica Popović.“

Suzana o Saši

Udovica Suzana Jovanović progovorila je o posljednjim danima borbe pokojnog Saše Popovića sa opakom bolešću, pa se dotakla i „Grand produkcije“.

Kako je priznala, „Grand“ bez njega više nije isti.

„Grand je na stabilnim nogama, ako tako mogu da kažem, i Sale je to ostavio onako čvrsto, stabilno, razrađeno u šemi kako treba da rade. Sve one pravila igre ih je naučio, sve znaju, sve su pokupili od njega, ali da se niko ne naljuti, to više nije isto bez Saleta“, istakla je Suzana.

Potom je otkrila da joj teško pada da danas gleda muzičko takmičenje „Zvezde Granda“.

„Pogledam ponekad, ali ne mogu do kraja da gledam. U onoj stolici, tamo gdje sjede Voja Nedeljković i Goran Šljivić, vidim njega i bude mi teško. Bude mi teško jer to je njegovo mjesto. I sad otkad ga nema, ponavljam, nije to to više. Fali“, govorila je sa knedlom u grlu Saletova udovica.

Tagovi

saša popović grand produkcija suzana jovanović

