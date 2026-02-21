U napadu ranjeno najmanje 11 osoba, meta bila strateška proizvodnja balističkih projektila

Fabrika mašinske izgradnje u Votkinsku, jedan od najvažnijih centara ruske vojne industrije, pogođena je tokom napada dronovima kasno uveče 20. februara, prenose očevici i Telegram kanali koji prate dešavanja na terenu.

Strateški značaj mete

Ova fabrika, smještena u ruskoj Republici Udmurtiji, ima poseban strateški značaj jer se u njoj proizvode balističke rakete kratkog dometa Iskander-M, koje Rusija intenzivno koristi u napadima na Ukrajinu. Pored toga, u Votkinsku se sklapaju i interkontinentalne balističke rakete (ICBM), sposobne da nose nuklearne bojeve glave do teritorije Sjedinjenih Država.

Postoje i sumnje da se u ovom postrojenju proizvodi nova ruska interkontinentalna raketa „Orešnik“, o kojoj su ranije izvještavali ruski mediji.

Povrijeđeni i oštećenja

Prema navodima nezavisnog ruskog Telegram kanala Astra, u napadu je ranjeno najmanje 11 osoba.

Stanovnici Votkinska prijavili su snažne eksplozije tokom noći, navodeći da je cilj bio upravo kompleks fabrike. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci gustog crnog dima koji se uzdiže iznad grada, kao i fotografije razbijenih prozora na obližnjim stambenim objektima.

Aleksandar Brečalov, šef Republike Udmurtije, potvrdio je da je ukrajinski dron pogodio jedan objekat u regionu, ali nije precizirao tačnu lokaciju.

Ukraine has carried out one of its most high-value long-range strikes of the war, striking the Iskander ballistic missile production plant in Votkinsk, Russia



Flamingo cruise missiles flew ~1,300km from the frontline striking at least 1 of the 19 major facilities at the plantpic.twitter.com/axi3W9TRGU — Ukraine Battle Map (@ukraine_map)February 21, 2026

„Prema operativnim podacima, ima štete i povrijeđenih“, izjavio je Brečalov.

Astra, pozivajući se na analizu dostupnih snimaka, tvrdi da je pogođena upravo fabrika u Votkinsku. Lokalni izvori navode da su oštećene dvije radionice – br. 22 i br. 36, ali te informacije za sada nijesu nezavisno potvrđene.

Širenje kapaciteta uprkos sankcijama

Tokom rata punog obima, fabrika u Votkinsku značajno je proširila proizvodne kapacitete. Uprkos međunarodnim sankcijama, postrojenje je zaposlilo hiljade novih radnika, izgradilo dodatne objekte i uvezlo naprednu mašinsku opremu.

Istraga ukrajinskog portala „Kijev independent“, objavljena u junu 2025. godine, pokazala je da su isporuke iz Kine, Tajvana i Bjelorusije, preusmjeravane preko posrednika kako bi se zaobišle sankcije, omogućile ovo proširenje.

Povećani kapaciteti odrazili su se i na intenzitet ruskih napada. Tokom 2024. godine Rusija je proizvela gotovo tri puta više balističkih raketa Iskander-M nego 2023, dok je 2025. zabilježena dodatna eskalacija vazdušnih udara na ukrajinske gradove.

Iskander u napadu na Sumi

Balističke rakete Iskander korišćene su i u napadu na sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi na Cvjetnu nedjelju, kada su poginule 34 osobe, uključujući dvoje djece.

Fabrika u Votkinsku, osim toga, ostaje jedan od ključnih proizvođača interkontinentalnih balističkih raketa dugog dometa, sposobnih da prelete okeane i nose nuklearne bojeve glave.

Duboko u unutrašnjosti Rusije

Votkinsk se nalazi više od 1.300 kilometara od ukrajinske granice, što pokazuje domet bespilotnih letjelica korišćenih u napadu. Ukrajina je i ranije izvodila napade dronovima dugog dometa na vojne ciljeve u ovom regionu, uključujući uspješan udar na fabriku oružja u Iževsku u julu 2025. godine.

Proukrajinski partizani su 28. januara takođe prijavili sabotažu na električnoj podstanici u Republici Udmurtiji, što je, prema njihovim tvrdnjama, privremeno poremetilo snabdijevanje električnom energijom obližnje vojne fabrike