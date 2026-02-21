Dukaj: „Otvoren je put za konačno rješavanje važnog pitanja i obezbjeđivanje pravne sigurnosti“

Ministarstvo javne uprave (MJU) pozdravilo je odluku Glavnog grada Podgorica i Opštine Tuzi da pitanja razgraničenja i podjele imovine povjere arbitraži.

„Otvoren je put za konačno rješavanje ovog važnog pitanja, čime je učinjen važan korak ka obezbjeđivanju pravne sigurnosti i osiguravanju razvojnih pretpostavki za obje jedinice lokalne samouprave“, napisao je ministar javne uprave Maraš Dukaj na mreži Iks.

On je kazao da je važećim zakonom propisano da se postupak arbitraže može pokrenuti isključivo uz saglasnost obje strane, što ovu odluku čini pozitivnim primjerom.

„Opština Tuzi je i u prethodnom periodu u više navrata predlagala da se otvorena pitanja riješe putem arbitraže. Ovaj dogovor je važan institucionalni iskorak ka konačnom i zakonitom rješenju razgraničenja. Predviđeno je da arbitražu čine predstavnici strana u sporu, predstavnici Vlade i jedan član iz reda stručnjaka za oblast imovinskog prava, koji ujedno predsjedava arbitražom – pri čemu se odlučuje isključivo o pitanjima koja su strane u sporu povjerile arbitraži“, rekao je Dukaj.

Dodao je da je Ministarstvo javne uprave stava da je nezavisna arbitraža najsigurniji put ka obostrano cjelishodnim rješenjima.

„Kompromis umjesto sporenja, razvoj umjesto zaostajanja“, poručio je Dukaj.