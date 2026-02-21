Marković ocijenio da je oduzimanje spisa bivšoj tužiteljki Lidiji Mitrović bilo zakonito

Izvor: Ministarstvo odbrane

Vanredni nadzor Vrhovnog državnog tužilaštva nije utvrdio nepravilnosti u postupanju glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića u slučaju oduzimanja spisa bivšoj specijalnoj tužiteljki Lidiji Mitrović.

Vrhovni državni tužilac Milorad Marković ocijenio je da je postupanje glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića bilo pravilno i zakonito kada su, 24. novembra 2022. godine, od tadašnje specijalne tužiteljke Lidije Mitrović oduzeti kompletni spisi predmeta protiv bivše ministarke odbrane i aktuelne ambasadorke Crne Gore u Belgiji Olivere Injac, odgovoreno je iz VDT-a portalu Adria.

Kako proizlazi iz odgovora, Marković je povodom navoda koje je iznijela Mitrović sproveo vanredni nadzor i zatražio izjašnjenje od Novovića.

„Nakon izvršenog uvida u dostavljeno izjašnjenje i obavezna uputstva, vrhovni državni tužilac je našao da je postupanje glavnog specijalnog tužioca bilo pravilno i zakonito“, navodi se u odgovoru VDT-a.

Iz tužilaštva su kazali da je Marković o rezultatima nadzora dan ranije upoznao članove Tužilačkog savjeta.

Navodi o oduzimanju spisa

Portal Adria pitao je da li će VDT ispitati službenu zabilješku u kojoj je Mitrović navela da joj je, po nalogu Novovića, tužilac Jovan Vukotić tokom njenog odsustva i bez njenog znanja iz kancelarije oduzeo spise predmeta protiv Injac.

Mitrović je u zabilješci tvrdila da su joj spisi oduzeti istog dana kada je protiv Injac predala optužnicu pisarnici Specijalnog državnog tužilaštva radi prosljeđivanja Višem sudu u Podgorici.

Za šta je Injac bila optužena

U optužnici, koju je prethodnih dana objavilo više medija, Mitrović je Injac teretila za produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja.

Prema navodima optužnog akta, Injac je od decembra 2020. do februara 2021. godine, kao ministarka odbrane, navodno protivpravno iskoristila službeni položaj kako bi pribavila korist penzionisanom zastavniku Vojske Crne Gore Miodragu Jokanoviću.

Teretila ju je da je sa Jokanovićem zaključila ugovor o djelu za poslove koji, prema propisima i Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva odbrane, spadaju u osnovnu djelatnost tog resora i popunjavaju se putem javnog oglasa.

U optužnici se navodi da je, uprkos sporazumnom raskidu ugovora, potpisivala zahtjeve Državnom trezoru za isplatu naknada, čime je Jokanoviću, kako se tvrdi, pribavljena protivpravna imovinska korist.

Mitrović je Injac optužila i da je, suprotno Zakonu o državnim službenicima i drugim propisima, Jokanovića zaposlila na neodređeno vrijeme u Obavještajno-bezbjednosnom direktoratu Ministarstva odbrane i uputila ga u misiju KFOR na Kosovu, iako, kako je tvrdila, nije ispunjavao zakonske uslove.

Time mu je, prema navodima optužnice, pribavljena protivpravna imovinska korist od 29.304 eura, na štetu Ministarstva odbrane. Injac je tokom istrage negirala sve optužbe.

Od predmeta Injac do međunarodne potjernice

Nekoliko mjeseci nakon događaja u vezi sa predmetom

Injac, protiv Mitrović je pokrenuta istraga zbog sumnje da je zloupotrijebila službeni položaj u drugom predmetu.

Optužnicu protiv nje potpisao je specijalni tužilac Miloš Šoškić, a sudski postupak okončan je osuđujućom presudom – Mitrović je pravosnažno osuđena na sedam mjeseci zatvora.

Odlazak na izdržavanje kazne u januaru ove godine izbjegla je bjekstvom, nakon čega je za njom raspisana međunarodna potjernica Interpola.



