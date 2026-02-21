Policija Kantona Sarajevo ranila je jutros muškarca Jasmira Halilovića, nadimka „Arči“, nakon što je otvorio vatru na službenike Ministarstva unutrašnjih poslova.

Izvor: Profimedia

U naselju Pejton na području opštine Ilidža jutros oko 4.15 sati došlo je do pucnjave u kojoj je policija ranila osumnjičenog muškarca, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo, prenosi „Dnevni Avaz“.

Kako se navodi, policijski službenici su tokom redovnih aktivnosti krenuli za tada nepoznatim muškarcem za kojeg je postojao osnov sumnje da je prethodno podmetnuo požar na jednom vozilu.

„Nakon što su krenuli za, tada nepoznatim muškarcem, za kojeg je postojao osnov sumnje da je podmetnuo požar na vozilu, isti se oglušio o naredbe policije, a potom počeo pucati iz vatrenog oružja prema policijskim službenicima. U odbrani od napada na život, policijski službenici su uzvratili vatru i ranili napadača“, saopšteno je iz MUP-a KS.

Ranjeni muškarac, Halilović (1985), prevezen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć. Prema informacijama iz policije, nije životno ugrožen.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj je u toku.

Prema navodima medija, Halilović je i ranije hapšen u više ozbiljnih slučajeva. Godine 2012. bio je osumnjičen za ubistvo Sabira Bajramovića, dok je 2015. uhapšen u akciji „Panorama“, usmjerenoj na razbijanje automafije. Nakon što je tada pušten iz pritvora zbog nedostatka dokaza, njegovo ime se ponovo dovodilo u vezu sa više krivičnih djela, uključujući i sumnju na paljenje automobila 2023. godine.