Takmičar Idola pucao ženi u glavu dok su djeca spavala: Ove rijeci izgovorio Hitnoj pomoći bez trunke srama

Autor Đorđe Milošević
0

Na snimku se čuje Flin u histeričnom bijesu dok tvrdi da je neko provalio i pucao njegovoj ženi u glavu.

Takmičar Idola pucao ženi u glavu dok su djeca spavala: Ove rijeci izgovorio Hitnoj pomoći bez trunk Izvor: YouTube printscreen

Bivši takmičar „Američkog idola“ uhapšen je i optužen za ubistvo svoje supruge. Kejleb Flin izjasnio se da nije kriv po jednoj tački optužnice za ubistvo i po dvije tačke optužnice za krivični napad i falsifikovanje dokaza u vezi sa smrću 37-godišnje Ešli Flin.

Objavljen je histerični poziv hitnim službama iz te tragične noći, u kojem se čuje kako Kejleb obavještava hitne službe o povredama svoje supruge.

Izvor: Miami County Sheriff Department

Smatra se da je Ešli pronađena mrtva u ponedjeljak ujutru.

Dok je uhapšen zbog navodnog ubistva, Kejleb je operateru 911 rekao da je neko provalio u njihovu kuću u Ohaju i pucao u njegovu ženu.

Na snimku se čuje Flin u histeričnom stanju dok tvrdi da je neko provalio i pucao njegovoj ženi u glavu, navodeći da je svuda bilo krvi i da su vrata garaže bila širom otvorena. Rekao je da su mu djeca spavala u kući.

Tagovi

američki idol Takmičenje

