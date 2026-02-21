Nakon uspješnih testova punjenja goriva, lansiranje misije „Artemis II“ moguće već 6. marta iz svemirskog centra Kenedi

Izvor: Profimedia

Američka svemirska agencija NASA planira da pošalje astronaute na Mjesec u martu, nakon posljednjih uspješnih testova sa punjenjem raketnog goriva, objavili su zvaničnici, dvije sedmice prije prve planirane mogućnosti za lansiranje 6. marta.

„Ovo zaista postaje stvarno i vrijeme je da ozbiljno počnemo da se uzbuđujemo“, rekla je Lori Glejz, šefica za razvoj istraživačkih sistema u NASA-i.

Upravnik programa Džared Ajsakmen rekao je da su timovi za lansiranje ostvarili „veliki napredak“ između prve probe za lansiranje, koja je bila poremećena zbog curenja vodonika ranije ovog mjeseca, i druge probe sinoć, koja je završena sa izuzetno malim curenjem.

Proba je predstavljala „veliki korak ka američkom povratku u lunarno okruženje“, rekao je Ajsakmen na mreži Iks. Astronauti su prvi put otišli na Mjesec prije više od pola vijeka.

Iako ostaje još posla na lansirnom poligonu, zvaničnici su izrazili uvjerenje da su spremni da lansiraju četiri astronauta u misiji „Artemis II“ za kruženje oko Mjeseca već 6. marta iz svemirskog centra Kenedi na Floridi.

Kako bi sve opcije ostale otvorene, troje Amerikanaca i jedan Kanađanin pripremili su se da večeras uđu u obavezni dvonedjeljni zdravstveni karantin u Hjustonu.

Svemirska agencija ima mogućnost samo pet dana u martu da lansira posadu u raketi Svemirskog lansirnog sistema, prije nego što pauzira do kraja aprila. Šanse za lansiranje u februaru su propale kada su opasne količine tečnog vodonika iscurile tokom prve demonstracije punjenja goriva.

Tehničari su zamijenili dvije zaptivke, što je dovelo do uspješnog ponavljanja testa u četvrtak. Uklonjene teflonske zaptivke imale su lakše ogrebotine, ali ništa što bi moglo izazvati tako veliko curenje, rekli su zvaničnici. Popravke su bile uspješne i gotovo nikakvo curenje ovog puta nije primijećeno, rekao je direktor za lansiranje Čarli Blekvel-Tompson.

Astronauti će biti prvi tim koji će letjeti na Mjesec otkako je misija „Apolo 17“ zatvorila prvo poglavlje NASA-inog istraživanja Mjeseca 1972. godine.

Predstoji im još ispitivanje spremnosti za let, zakazano za kasnije naredne sedmice. Ako prođe uspješno, astronauti će se početkom marta vratiti u svemirski centar Kenedi radi završnog odbrojavanja.

Misija, koja će trajati gotovo 10 dana, smatra se probnim letom sa posadom u raketi visokoj 98 metara.