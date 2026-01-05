logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nije to to više": Suzana Jovanović otkrila kakvo je stanje u "Grandu" nakon smrti Popovića

"Nije to to više": Suzana Jovanović otkrila kakvo je stanje u "Grandu" nakon smrti Popovića

Autor Ana Živančević
0

Suzana Jovanović detaljno je govorila o "Grandu" i kako produkcija funkcioniše nakon odlaska Saše Popovića.

Suzana Jovanović otkrila kakvo je stanje u "Grandu" nakon smrti Popovića Izvor: Kurir

Udovica Suzana Jovanović progovorila je o poslednjim danima borbe pokojnog Saše Popovića sa opakom bolešću, pa se dotakla i "Grand produkcije".

Kako je priznala, "Grand" bez estradnog maga više nije isti.

"Grand je na stabilnim nogama, ako tako mogu da kažem, i Sale je to ostavio onako čvrsto, stabilno, razrađen u šemi kako treba da rade. Sve one pravila igre ih je naučio, sve znaju, sve su pokupili od njega, ali da se niko ne naljuti, to više nije isto bez Saleta", istakla je Suzana.

"Možda sam pristrasna, ali se ne osjeća više ta energija. Jednostavno, Sale kad bi prošao kroz prostoriju, ostavio bi iza sebe takav trag, a kamoli ono što radi", izjavila je Jovanovićeva.

Potom je otkrila da joj teško pada da danas gleda muzičko takmičenje "Zvezde Granda".

"Pogledam ponekad, ali ne mogu do kraja da gledam. U onoj stolici, tamo gdje sjede Voja Nedeljković i Goran Šljivić, vidim njega i bude mi teško. Bude mi teško jer to je njegovo mjesto. I sad otkad ga nema, ponavljam, nije to to više. Fali", govorila je sa knedlom u grlu Saletova udovica.

Izvor: Alo/ MONDO

Možda ce vas zanimati

Tagovi

suzana jovanović Zvezde Granda saša popović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ