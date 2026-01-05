"Nije to to više": Suzana Jovanović otkrila kakvo je stanje u "Grandu" nakon smrti Popovića

Suzana Jovanović detaljno je govorila o "Grandu" i kako produkcija funkcioniše nakon odlaska Saše Popovića.

Udovica Suzana Jovanović progovorila je o poslednjim danima borbe pokojnog Saše Popovića sa opakom bolešću, pa se dotakla i "Grand produkcije".

Kako je priznala, "Grand" bez estradnog maga više nije isti.

"Grand je na stabilnim nogama, ako tako mogu da kažem, i Sale je to ostavio onako čvrsto, stabilno, razrađen u šemi kako treba da rade. Sve one pravila igre ih je naučio, sve znaju, sve su pokupili od njega, ali da se niko ne naljuti, to više nije isto bez Saleta", istakla je Suzana.

"Možda sam pristrasna, ali se ne osjeća više ta energija. Jednostavno, Sale kad bi prošao kroz prostoriju, ostavio bi iza sebe takav trag, a kamoli ono što radi", izjavila je Jovanovićeva.

Potom je otkrila da joj teško pada da danas gleda muzičko takmičenje "Zvezde Granda".

"Pogledam ponekad, ali ne mogu do kraja da gledam. U onoj stolici, tamo gdje sjede Voja Nedeljković i Goran Šljivić, vidim njega i bude mi teško. Bude mi teško jer to je njegovo mjesto. I sad otkad ga nema, ponavljam, nije to to više. Fali", govorila je sa knedlom u grlu Saletova udovica.

