"Najteže mi je što Sale neće biti tu na Aleksandrinom vjenčanju": Suzana o ćerki i zetu, spomenula baba Vangu

Suzana Jovanović je otkrila da je ćerka Aleksandra po prvi put iskreno zaljubljena i da pored sebe ima "ozbiljnog muškarca"

Izvor: Youtube/FullScreen Media/Printscreen

Udovica estradnog maga, Saše Popovića, Suzana Jovanović teško je podnijela vijest da je njen suprug teško bolestan. Suzana kaže da je saznanje da je njen suprug bolestan najgori trenutak u njenom životu, a sada je otkrila kako se porodica suočila sa najcrnjim vijestima.

Suzana Jovanović je prisjećajući se borbe pokojnog supruga rasplakala pred kamerama, a između ostalog govorila je i kako su izgledali njegovi poslednji dani.

"Kada znate čovjeka onakvog vedrog duha, radosti, koji isijava pozitivnom energijom, takav čovjek da se razboli i da se odjednom onako promijeni fizički i psihički, bolest je takva, nažalost, mijenja ljude i iznutra i spolja, ja nisam mogla da vjerujem", započela je Suzana sa suzama u očima.

"Žao mi je što Sale nije doživio unuče koje će nam podariti Tijana i Danijel, ali mi je najteže što neće biti na Aleksandrinom vjenčanju. Ćerka je prvi put zaljubljena, prvi put ima ozbiljnog muškarca pored sebe, žao mi je što je to Sale moj propustio."

Saša Popović, koji je preminuo 1. marta 2025. godine, često je govorio o proračanstvu babe Vange, koju je posjetio devedesetih kada je bio u Bugarskoj. Ona mu je rekla da će živeti 86. godina. Nažalost, te godine nije doživio. Preminuo je u 71. godini u bolnici u Parizu nakon borbe sa teškom bolešću.

Njegova udovica Suzana Jovanović se dotakla i te teme:

"Mnogo toga što mu je Vanga rekla se zaista obistinilo. Za Grand recimo, kupićeš sve pod jednom kapom, ti ćeš biti taj koji će da vodi mnogo ljudi na jednom mjestu. On je pitao, pa ko će biti moja žena? 'Samo će ti se reći'. To se sjećam da sam ga pitala: 'Kako si znao da sam baš ja za tebe? Od milion žena koliko si imao, baš si mene izabrao. Mogao si da biraš, mogao si da oženiš koga god si htio, a izabrao si mene'. Kaže: 'Samo mi se reklo'. Prepoznao sam to najčistije i najljepše u tebi, tu tvoju dušu."