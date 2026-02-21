Legendarni as Igor Rakočević nije imao ništa protiv metoda i strogoće Željka Obradovića.

Legendarni košarkaš Igor Rakočević prisjetio se saradnje sa najtrofejnijim evropskim trenerom Željkom Obradovićem u reprezentaciji Srbije. Miljenik navijača Crvene zvezde tada je bio mlada nada koja je tražila svoje mjesto u timu, a jedan detalj iz tog perioda ostao mu je posebno upečatljiv.

Rakočević često kritikuje današnje igrače koji, kako ističe, ne trpe autoritet, a upravo je Obradović prekinuo svoj drugi mandat u Partizanu zbog neslaganja sa pojedinim košarkašima. Nekadašnji reprezentativac slikovito je objasnio koliko se promijenio odnos igrač–trener u odnosu na vrijeme kada je on bio u ulozi učenika.

„Ne postoji sukob. U to ranije doba, kad smo mi igrali za reprezentaciju, nije bilo moguće doći do sukoba sa trenerom, jer trener je uvijek bio u pravu. I to je tako – nisi imao pravo glasa. Bila je tu situacija, baš je i Nikola bio uključen u to. Ja sam se borio za mjesto da prvi put uđem u reprezentaciju, Nikola je igrao na poziciji dva. Igrali smo u Italiji neki pripremni turnir, mislim baš protiv Italije. Nikola je napravio neku grešku i Željko, kako se uvijek okreće ka klupi i pokušava da nauči igrače koji gledaju, kaže: ‘Eto, sad ti kad uđeš ćeš napraviti istu grešku’. Ja kažem: ‘Neću’, on kaže: ‘Hoćeš’, ja kažem: ‘Neću’. I on uzme tablu, onu plastičnu, i iz sve snage me udari po glavi – ‘Hoćeš’. U tom momentu sam mislio: ‘Slobodno ti mene i pretuci, samo me pusti da igram’“, ispričao je Rakočević u „Kida show“.

I sam Željko morao je da se prilagodi novim generacijama, jer su igrači danas zaštićeni brojnim mehanizmima.

„Tako je to bilo tada, ali danas ne mogu da zamislim scenario da trener zvekne igrača po glavi tablom. Prvo bi dobio razne tužbe, pa bi se oglasila udruženja za zaštitu igrača i ljudska prava. Sve te stvari su sada mnogo izraženije u sistemu života, svi bi digli glas – to bi bilo nezamislivo“, ispričao je Rakočević.

Na pitanje zašto se Obradović tada toliko naljutio, nadovezao se nekadašnji as Partizana Nikola Lončar.

„U odbrani je bilo nešto, odbrana je bila ključ. Ako tu pogriješiš, u napadu imaš dosta slobode u odnosu na otvorene šuteve“, rekao je Lončar, dok je Rakočević detaljnije pojasnio situaciju:

„Bazile je bio… Ti si ga poslao na jednu stranu, a umjesto da ode na drugu stranu – sjećam se konkretne situacije“, zaključio je Igor Rakočević.