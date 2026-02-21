Mogući udar Vašingtona nosi neizvjestan ishod – od ograničenih napada do regionalne eskalacije

Sjedinjene Američke Države posljednjih sedmica gomilaju vojne snage na Bliskom istoku, što podstiče spekulacije o mogućem napadu na Iran. Prema procjenama analitičara, Vašington bi mogao rasporediti veće vazdušne kapacitete nego u bilo kom trenutku od invazije na Irak 2003. godine.

Ipak, dio posmatrača smatra da bi pojačano prisustvo moglo biti i sredstvo pritiska na Teheran da pristane na sporazum koji odbija da potpiše. Američki arapski saveznici u Zalivu, prema navodima medija, upozorili su na moguće neželjene posljedice eventualnog udara.

Ako bi predsjednik Donald Tramp naredio napad, analitičari izdvajaju nekoliko mogućih scenarija:

1. Ograničeni udari

Američke snage mogle bi izvesti precizne napade na baze Korpus iranske revolucionarne garde, lansirne sisteme balističkih raketa i objekte povezane s nuklearnim programom. Iako optimistični scenariji govore o slabljenju režima, iskustva iz Iraka i Libije pokazuju da takve intervencije često vode dugotrajnoj nestabilnosti.

2. Režim opstaje uz ublažavanje politike

Brza akcija mogla bi primorati Teheran na taktičko popuštanje – smanjenje podrške regionalnim milicijama i ograničavanje nuklearnog programa. Međutim, vrhovni vođa Ali Hamnei i iransko rukovodstvo već decenijama odolijevaju spoljnim pritiscima.

3. Vojna vlast nakon udara

U slučaju destabilizacije, dio analitičara smatra da bi vlast mogao preuzeti tvrdi bezbjednosni aparat, dominantno povezan s Revolucionarnom gardom.

4. Iranska odmazda

Teheran je zaprijetio snažnim odgovorom. Moguće mete uključuju američke baze u regionu, kao i infrastrukturu saveznika poput Izraela ili zalivskih država. Iran raspolaže balističkim raketama i dronovima koji su već korišćeni u regionalnim sukobima.

5. Zatvaranje Ormuskog moreuza

Ormuski moreuz ključna je arterija svjetske trgovine energentima – kroz njega prolazi oko petine globalne nafte i značajan dio tečnog prirodnog gasa. Njegovo zatvaranje izazvalo bi skok cijena i globalne poremećaje.

6. Pomorski sukobi

Napadi dronovima i brzim čamcima na američke brodove mogli bi dodatno eskalirati situaciju, posebno uz povećano prisustvo nosača aviona u regionu.

7. Potpuni haos

Pad režima bez jasne tranzicije mogao bi otvoriti prostor za unutrašnje sukobe i etničke tenzije, uz rizik humanitarne i izbjegličke krize.

Analitičari upozoravaju da bi najveća opasnost bila donošenje odluke o napadu bez jasnog cilja i strategije izlaska, što bi moglo dovesti do dugotrajnog i nepredvidivog sukoba sa dalekosežnim posljedicama po region i svijet.