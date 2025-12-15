Jedini auto koji je Suzana Jovanović zadržala: Nakon Sašine smrti na kolekciji uzela milion €, a ova kola čuva

Suzana Jovanović nedavno je otkrila da je rasprodala gotovo čitavu kolekciju automobila pokojnog supruga. Ipak, jedan automobil ostao je u njenom vlasništvu.

Izvor: MONDO / Matija Popović

Osnivač i kreativni direktor "Grand" produkcije Saša Popović preminuo je u martu ove godine, a iza sebe je ostavio suprugu Suzanu, ćerku Aleksandru i sina Danijela.

Kako je Saša tokom života bio poznat kao strastveni ljubitelj i kolekcionar luksuznih automobila, ubrzo nakon njegove smrti pojavilo se pitanje šta će se dogoditi sa skupocenim vozilima poput lamborginija, poršea, ferarija i ostalih.

Suzana Jovanović je brzo razjasnila situaciju, otkrivši da je većina automobila već promenila vlasnike, dok je jedan sigurno ostao u garaži na Bežanijskoj kosi.

Riječ je o "smartu" koji Suzana godinama vozi, kako zbog jednostavnog upravljanja, tako i zbog znatno pristupačnijih troškova održavanja.

- Automobile, neke sam prodala, neke nisam. Prodaću ih ako to interesuje naciju, jer od djece niko ne vozi te automobile, ne vozim ih ni ja. Djeca hoće druge automobile. Bespotrebno mi stoje, samo su rashod. Danas vozim "smarta“, tako da meni ni "ferari“, ni "lamborgini“ nisu potrebni da bih se dokazivala ili bila primijećena. Živim za druge stvari koje nemaju cijenu – okrenuta sam Bogu i duhovnim vrijednostima. Ono što ne može novcem da se kupi, to je za mene najvrjednije - rekla je Suzana Jovanović za Skandal prije nekoliko mjeseci.

Ukupna vrijednost oko milion eura

Inače, Saša je o svojoj ljubavi prema automobilima i sam pričao svojevremeno.

- U to vrijeme je važilo pravilo da, ako imaš stan, ne možeš da kupiš kuću i obrnuto. Sjećam se, pojavio se kod nas "mercedes 190 E“, jedan primjerak je stigao u zemlju, baš kad smo te 1983. godine došli s turneje iz Australije, puni para. Odem da ga kupim, a oni kažu kako ga je već rezervisala gospođa Neda Ukraden, pa ne vrijedi ni što mogu odmah da iskeširam sav novac. Ipak, sedam dana kasnije su me zvali s objašnjenjem da je ona odustala i kupio sam ga. Inače, u to vrijeme sve pare koje smo zarađivali išle su na žiro račun. Inspekcija bi nakon koncerta odmah prebrojala karte i novac, a znalo se kome sve ide procenat: za opštinski porez, Crveni krst, dvoranu, pa državi i nama. Znam da sam te 1983. platio porez na ukupan prihod građana 200.000 maraka - rekao je svojevremeno Popović.

Saša Popović u svom vlasništvu je imao smart za gradsku vožnju (10.000 eura) kao i BMW i8, koji je platio 150.000 eura, "mercedes GL 350" vrijedi 67.000 eura, "mercedes ML 320" oko 10.000 eura, kao i dva automobila na električni pogon marke BMW, čija je ukupna vrijednost blizu 200.000 eura.

Njegov kabriolet vrijedan je oko 230.000 eura, a u svom vlasništvu je tokom godina imao još luksuznih modela.