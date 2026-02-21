Sanae Takaiči upozorila na najteže bezbjednosno okruženje od Drugog svjetskog rata i najavila povećanje vojne potrošnje

Izvor: david mareuil / AFP / Profimedia

Premijerka Japana Sanae Takaiči upozorila je na, kako je navela, rastuće kineske pritiske i najavila da će Tokio preispitati svoju odbrambenu strategiju.

Ona je to rekla u svom prvom govoru nakon nedavnih parlamentarnih izbora, nakon kojih je po drugi put izabrana za predsjednicu Vlade, prenosi agencija Rojters.

Takaičin prvi mandat obilježio je diplomatski spor sa Kinom, nakon što je izjavila da bi Japan mogao da upotrijebi vojnu silu kako bi odgovorio na napad na Tajvan.

Premijerka je izložila agendu za suprotstavljanje, kako tvrdi, rastućoj ekonomskoj i bezbjednosnoj prijetnji Pekinga i njegovih partnera.

„Japan se suočava sa najtežim i najsloženijim bezbjednosnim okruženjem od Drugog svjetskog rata“, rekla je Takaiči i osvrnula se na sve veću vojnu aktivnost Kine, njen blizak odnos sa Rusijom i rastući nuklearni kapacitet Sjeverne Koreje.

Ona je rekla da će Vlada ove godine revidirati tri osnovna bezbjednosna dokumenta Japana kako bi izradila novu odbrambenu strategiju i ubrzati reviziju pravila o izvozu vojne opreme, kako bi se proširila prodaja u inostranstvu i ojačale odbrambene kompanije.

Premijerkina Liberalno-demokratska partija (LDP) predložila je danas ukidanje pravila koja ograničavaju izvoz vojne opreme na nesmrtonosnu opremu, kao što su panciri, što bi moglo značajno da proširi prodaju japanske opreme u inostranstvu, javila je novinska agencija Kjodo.

„Kina je intenzivirala svoje pokušaje da jednostrano promijeni status kvo silom ili prinudom u Istočnom kineskom moru i Južnom kineskom moru“, rekla je ona poslanicima.

Japan bi trebalo da poveća izdatke za vojsku na dva odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) do kraja marta, što će ga učiniti jednim od najvećih vojnih potrošača na svijetu.

Pored bezbjednosti, Takaiči je predložila i osnivanje japanske verzije Američkog komiteta za strane investicije (CFIUS) radi provjere stranih investicija u osjetljivim sektorima i rekla da će se preispitati pravila koja regulišu kupovinu zemljišta od stranaca.

Ona se obavezala da će smanjiti zavisnost od „određenih zemalja“ jačanjem lanaca snabdijevanja i saradnjom sa saveznicima kako bi se obezbijedili rijetki minerali.

Takaiči je takođe obećala da će ubrzati ponovno pokretanje nuklearnih reaktora koji su isključeni od katastrofe u elektrani Fukušima 2011. godine.