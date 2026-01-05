"Kuće, stanovi, kola, lokali": Suzana konačno progovorila o testamentu Saše Popovića i šta sve posjeduju

Dosta se spekulisalo o imovini Saše Popovića i Suzane Jovanović nakon njegove smrti.

Izvor: MONDO / Matija Popović

Nakon smrti Saše Popovića, pjevačica Suzana Jovanović postala je nasljednica njegovih brojnih nekretnina i imovine. U testamentu su joj pripali vila na Bežanijskoj kosi, čak 280 stanova i 48 lokala, dva apartmana u Opatiji, kao i nekoliko luksuznih automobila.

Dosta se pisalo šta je sve pripalo njoj, a šta deci nakon Sašine smrti, ali Sašina udovica je sada otvorila dušu i iskreno progovorila o testamentu.

"Da konačno stavimo tačku, jako puno je neistina napisano i putem medija i portala i televizijskih emisija prenešeno. Ja znam da ljudi vole da zavire u živote šta imaš, koliko imaš, zašto imaš, koliko imaš automobila, koliko kuća, koliko stanova, koliko lokala. Sve ono što je napisano u poslednje vrijeme uopšte nije istina", rekla je Suzana pa nastavila:

"Ima puno stvari koje smo za života Sale i ja riješili da prodamo i da više ne budu u našem vlasništvu. Ima puno neistine gdje su dodavali da bi to bila veća senzacija, da bi narod to čitao, pio i gutao kao što čini inače. Ali ja samo želim da kažem šta god da imamo od imovine i koliko god da imam, to je moje i od moje djece. Ja nikada nisam pitala ko šta ima. Da li komšija ima više od mene ili ima manje? Da li vozi bolji auto od mene ili lošiji? Da li moja komšinica ima bolju tašnu od mene ili lošiju? Koga to treba da zanima? Mislim da svi od nas treba da vodimo svoje živote. Znam, opet ponavljam, da to ljude interesuje, ali ja... To vam je isto kao kad bi neko tražio od vas da mu stalno otvarate novčanik da vidi koliko vi imate para danas i šta jedete i šta pijete u kući. Malo je to po meni degutantno i malo je i sramotno za ovo vrijeme. Mislim da ne treba više pisati o tome. Šta god da je i kako god da je, moja porodica i ja znamo šta nam je činiti i šta ćemo činiti u budućnosti i u sadašnjosti, a mislim da ljude to ne treba da zanima. A sve što je napisano do sada, opet ponavljam, puno je stvari iznešeno koje nisu istinite", rekla je Suzana u razgovoru za domaće medije.