U toku razgovori sa kolegama iz regiona; MEP tvrdi da je sa EK otvoren strukturirani dijalog o pravilima 90/180 i ETIAS-u

Izvor: Udruženje vozača

Kada će prevoznici ponovo krenuti u blokade granica još nije izvjesno, kazao je juče „Danu“ predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore Đorđije Lješnjak.

On je odrično odgovorio na direktno pitanje hoće li početak protesta biti naredne sedmice.

„Trenutno se o detaljima blokade dogovaramo sa kolegama iz regiona“, rekao je Lješnjak.

U međuvremenu, „Danu“ su iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) stigli odgovori na pitanja u vezi sa problemima prevoznika, strogim pravilima o boravku u Šengen zoni i primjenom ETIAS sistema.

Generalna direktorica Direktorata za informisanje javnosti o EU i procesu pristupanja MEP-a Gordana Despotović Đekić saopštila je da su odmah nakon najave protesta profesionalnih prevoznika, krajem januara, stupili u kontakt sa Evropskom komisijom povodom primjene pravila 90/180, ETIAS uredbe i sistema ulaska/izlaska.

„Već 3. februara održan je video-sastanak sa predstavnicima Evropske komisije i država zapadnog Balkana, čime je otvoren strukturirani dijalog o uticaju ovih pravila na profesionalne vozače. Iako je ukazano da trenutno ne postoji politički konsenzus za izmjene šengenskih pravila, Evropska komisija je izrazila spremnost da se traže rješenja u okviru postojećeg pravnog okvira, kako ne bi bili ugroženi lanci snabdijevanja. Dogovoreno je formiranje tehničke radne grupe između predstavnika Evropske komisije i država zapadnog Balkana, koja je već počela razmjenu konkretnih podataka i razmatranje praktičnih rješenja. U radu ove grupe, pored Ministarstva evropskih poslova, učestvuju i Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo finansija – Uprava carina i Ministarstvo vanjskih poslova, kako bi se sveobuhvatno sagledali izazovi i mogućnosti za rješenja. Zahtjevi prevoznika obuhvataju i pitanja iz nadležnosti drugih resora, te se ovim temama pristupa koordinisano na nivou Vlade“, objasnila je Despotović Đekić.

Istakla je da Vlada nastavlja intenzivnu komunikaciju sa Evropskom komisijom kako bi se došlo do održivog rješenja.

Iz MEP-a nijesu htjeli da komentarišu tvrdnju prevoznika da su pregovori propali.

„Dan“ je početkom sedmice izvijestio da su pregovori zemalja zapadnog Balkana sa Evropskom komisijom oko primjene olakšica za ulazak i boravak prevoznika u zemlje Šengen zone okončani neuspješno.

Kako je nezvanično saopšteno iz Udruženja prevoznika Crne Gore, predstavnici EK u radnoj grupi formiranoj sa predstavnicima zemalja zapadnog Balkana i prevoznika odbili su sve sugestije i predloge kojima bi se olakšala primjena ETIAS sistema, čija se primjena očekuje od aprila.

Autobuski prevoznici još bez zvaničnog poziva

Kako je „Dan“ juče nezvanično obaviješten iz Klastera prevoza Crne Gore, organizacije koja okuplja autobuske prevoznike, oni još nijesu dobili zvanični poziv za početak pregovora kako bi se i taj segment transportnog saobraćaja priključio blokadi graničnih prelaza u regionu.

Evropska komisija je, kako tvrde iz Udruženja prevoznika Crne Gore, odbila sve predloge koji bi olakšali ulazak i boravak prevoznika iz Crne Gore i sa Zapadnog Balkana u Šengen zoni.

Zbog toga se crnogorski prevoznici, u dogovoru sa kolegama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije, spremaju za proteste i blokade. Ovog puta, kako je „Dan“ nezvanično saznao, protestu i blokadi graničnih prelaza mogli bi se pridružiti i autobuski prevoznici, zbog čega bi bio obustavljen i putnički saobraćaj.

„Ovog puta blokada će biti duža, a vrlo vjerovatno će nam se pridružiti i autobuski prevoznici“, najavio je izvor lista.

Upitan da li građani zbog dužine blokade mogu očekivati i nestašice, izvor je odgovorio da je to moguće.