"Ako treba da ogulim kolena, samo reci": Nakon stravične tuče u kafiću, Aca Kos posvetio Čedi emotivne riječi

Autor Jelena Sitarica
0

Aca Kos je objavio emotivne stihove za koje mnogi misle da su posvećeni Čedi Jovanoviću

"Ako treba da ogulim kolena, samo reci": Nakon stravične tuče u kafiću, Aca Kos posvetio Čedi emotiv Izvor: Instagram printscreen / coa_kos

Bivši političar Čedomir Jovanović nedavno je ponovo dospio u centar pažnje nakon incidenta koji se dogodio u jednom kafiću u blizini Palate pravde u Beogradu, gdje je, navodno, nakon provokacija i uvreda upućenih njemu i njegovoj djeci, fizički nasrnuo na jednog beogradskog advokata.

Izvor: Kurir

U trenutku sukoba sa njim je bio i njegov prijatelj i cimer, Aleksandar Kos koji je kasnije objasnio da je sve počelo kada je advokat, navodno, vrijeđao Čedomirovu porodicu, što je dovelo do sukoba.

Čedomir Jovanović
Aca Kos sada se oglasio na mrežama nakon haosa, podijelivši pjesmu Cece Ražnatović „Ja ću prva“, a ovo su mnogi protumačili kao posvetu njegovom cimeru i prijatelju Čedi:

Čeda Jovanović aca kos

