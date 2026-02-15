logo
Godinama se šuškalo da su zajedno, sada mu gostovala na koncertu: Nataša Bekvalac i Vlado Georgiev zajedno na bini

Autor Ana Živančević
0

Vlado Georgiev održao je koncert na Dan zaljubljenih.

Nataša Bekvalac i Vlado Georgiev zajedno na bini Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Vlado Georgiev održao je koncert pred svojom publikom, a atmosfera je bila na visokom nivou jer je specijalna gošća baš Nataša Bekvalac – pop diva sa kojom Georgiev ima posebnu muzičku i profesionalnu vezu kroz godine.

Poznato je da su njih dvoje sarađivali na početku Natašine karijere kada je Georgiev radio kao producent na njenom prvom albumu, a još danas njihovo dugogodišnje poznanstvo i saradnja često su predmet interesovanja publike i medija.

Svi oduševljeni

Veliki broj javnih ličnosti došao je na Dan zaljubljenih da uživa uz hitove Vlade Georgijeva, a publika nije krila oduševljenje kada ga vidjeli na bini sa koleginicom Natašom Bekvalac.

Vlado Georgiev Nataša Bekvalac koncert dan zaljubljenih

