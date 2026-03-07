Ester Espozito, jedna od najljepših glumica nove generacije, navodno je nova djevojka Kilijana Mbapea.

Izvor: Profimedia/Ricardo Larreina / imago sportfotodienst

Francuski fudbaler Kilijan Mbape trenutno ne igra za Real Madrid zbog povrede, vjerovatno će propustiti i meč u Ligi šampiona protiv Mančester sitija iduće nedelje, ali to ne znači da se o njemu ne priča. Tako je Mbape sada u centru pažnje španske javnosti pošto je "uhvaćen" kako se ljubi sa španskom glumicom Ester Espozito.

BREAKING: Kylian Mbappé and Spanish actress Ester Expósito are reportedly dating, according to blogger Aqababe.



The two stars were allegedly spotted together on February 25 in Madrid. Witnesses also claim they saw them last night at the Pullman bar (“10th Heaven”), where…pic.twitter.com/a5H4YGb573 — MatchDay Central (@MatchDCentral)March 7, 2026



Nije poznato od kada su njih dvoje zajedno, ali se pretpostavlja da se zabavljaju već nekoliko nedelja, pošto su naravno oni koji su najdokoniji na društvenim mrežama uspjeli da "povežu" šta su objavljivali na svojim Instagramima i tako su razotkriveni.

Navodno, njih dvoje su viđeni zajedno u jednom klubu u Madridu 25. februara, potom su par dana kasnije viđeni u Parizu, a već tada razmjenjivali su nežnosti u javnosti i kamere mobilnih telefona zabeležile su šta se dešavalo između njih, međutim njih dvoje i dalje nisu javno istupili i potvrdili vezu.

Ko je Ester Espozito?

Izvor: Instagram/ester_exposito/Printscreen

Ester Espozito je španska glumica i manekenka rođena 26. januara 2000. u Madridu. Najpoznatija je po ulozi Karle Roson Kaleruega u popularnoj Netflix seriji "Elita", koja joj je donijela međunarodnu slavu. Karijeru je započela još kao tinejdžerka, a pored pomenute serije, igrala je i u filmovima i serijama kao što su "Someone Has to Die", "Venus" i "Bandidos". Dobitnica je nekoliko nagrada za glumu i jedna je od najpraćenijih španskih javnih ličnosti na društvenim mrežama.