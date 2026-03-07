Preko 165 djevojčica stradalo je u bombardovanju škole u Iranu. Sumnja se na grešku tokom američkog udara, što je izazvalo svetsku osudu i hitnu istragu zbog sumnje na počinjene ratne zločine.

Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia

Više od 165 osoba, među kojima su većina djeca, poginulo je 28. februara u bombardovanju osnovne škole za djevojčice u južnom Iranu.

Prema analizi satelitskih snimaka, vjeruje se da je eksplozija povezana sa preciznim udarom na susednu pomorsku bazu pod upravom Islamske revolucionarne garde (IRCG), prenose The New York Times i Associated Press (AP). Napad na školu izazvao je oštru međunarodnu osudu i optužbe za moguće ratne zločine. Eksperti i analize municije ukazuju na vjerovatnu umješanost SAD, mada ni Vašington ni Izrael nisu zvanično preuzeli odgovornost.

Iran je za napad u Minabu, koji se dogodio prvog dana rata pod nazivom operacija "Epski gnijev" (Operation Epic Fury), direktno optužio Izrael i SAD. Istog dana, u američkim i izraelskim napadima na Teheran, ubijen je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.

Detalji napada u Minabu

Udar na osnovnu školu "Šadžare Tajebe" dogodio se tokom nastave. Prema podacima Ujedinjenih nacija, nastradale djevojčice bile su uzrasta od 7 do 12 godina. Ovo je jedan od najsmrtonosnijih zabilježenih napada na civile od početka sukoba.

Satelitski snimci pokazuju da je škola gotovo potpuno uništena. Objekat se nalazio u blizini kompleksa Revolucionarne garde, što je, prema navodima agencije AP, vjerovatni razlog napada. Dvojica anonimnih zvaničnika izjavila su za Reuters da američki vojni istražitelji vjeruju da su snage SAD vjerovatno odgovorne, ali ne isključuju pojavu novih dokaza.

Kori Šer, istraživač koji analizira konfliktne zone putem satelita, ističe da odsustvo kratera ukazuje na direktne, precizne pogotke: "Svi udari su grupisani unutar ograđenog kompleksa, što pokazuje visok nivo preciznosti."

Globalne reakcije i optužbe za ratne zločine

Visoki komesar UN za ljudska prava, Folker Tirk, izjavio je 3. marta da su "ratni zakoni kristalno jasni" i da civili i civilni objekti moraju biti zaštićeni, pozvavši na hitnu i nepristrasnu istragu. Grupa eksperata UN poručila je da "nema opravdanja za ubijanje djevojčica u učionicama".

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da Pentagon sprovodi istragu:

"Sve što mogu da kažem je da to istražujemo. Mi nikada ne ciljamo civilne mete, ali ispitujemo sve okolnosti."

Portparolka Bijele kuće Karoline Levit nije imala nove informacije, dok je Izrael negirao učešće u ovom konkretnom napadu.

Pravni aspekti i budućnost sukoba

Lori Blank, profesorka međunarodnog prava na Univerzitetu Emori, ističe da ovaj događaj otvara ozbiljna pitanja o izboru meta.

"Zakon nalaže da se mogu napadati samo vojni ciljevi. Baza IRGC je bila vojni cilj, ali škola nije. Čak i ako je došlo do greške u identifikaciji, postavlja se pitanje kako je do nje moglo doći uz svu modernu tehnologiju", navela je Blank.

Rat se ubrzano širi regionom. Izrael vrši udare na ciljeve Hezbolaha u Libanu, dok Iran odgovara lansiranjem raketa i dronova na američke baze. Bijela kuća je signalizirala da bi vojna operacija mogla potrajati duže od mjesec dana, dok svijet sa zebnjom iščekuje rezultate istrage o tragediji u Minabu.

(Newsweek/MONDO)