Vlado Georgiev imao posebnog gosta na koncertu: Pjevač na ivici suza kada ju je ugledao, odmah mu je skočila u zagrljaj

Vlado Georgijev održao je prvi od dva decembarska koncerta.

Izvor: MONDO/Ilija Isaković

Poznati pjevač Vlado Georgiev priredio je pravi spektakl na koncertu održanom 6. decembra u Beogradskoj areni pred više od 17.000 ljudi. Publiku je osvojio svojim bezvremenskim hitovima, posebnim gostima i prepoznatljivom kombinacijom moćnog glasa i harizme.

Koncert je započeo numerom "Reci ne ili reci da", nakon čega je uslijedila erupcija energije uz poznate hitove poput "Nismo mi", "Devojka za dva minuta", "Anđele" i mnoge druge pjesme koje su obilježile njegovu karijeru. Tokom večeri atmosferu su upotpunili plesači i plesačice, čiji su nastupi i koreografije donosili dodatnu energiju i raznovrsnost na scenu.

Jedan od najdirljivijih trenutaka bio je dolazak Georgievljevih ćerkica na scenu. Njihov zagrljaj sa tatom izazvao je snažne emocije i veliki aplauz, dajući koncertu posebnu toplinu i intimnu notu.

Pogledajte 00:23 Vlado Georgijev izveo ćerku na binu na koncertu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Publika je te večeri imala priliku da čuje i premijere novih pjesama, a Vlado Georgiev je zvanično najavio i skori izlazak novog albuma, čiji su pojedini spotovi već snimljeni. Ova vijest dočekana je oduševljenjem, kao najava novog stvaralačkog poglavlja jednog od najcjenjenijih autora na regionalnoj sceni.

Specijalni gosti, Lena Kovačević, Tijana Bogićević i Nigor, donijeli su dodatnu toplinu i energiju, dok je duet sa mladom violončelistkinjom Dorom Trifu, gde je ostavio publiku bez daha.

Humanitarni dio koncerta

Humanitarni dio večeri bio je posvećen prodaji njegovih espreso šoljica, a sav prihod namijenjen je kupovini instrumenata talentovanoj djeci muzičarima, čime je još jednom pokazao da ne samo stvara muziku, već i podržava buduće generacije umjetnika.

Karte i interesovanje publike

Interesovanje za oba koncerta Vlada Georgieva nadmašilo je sva očekivanja i pozicioniralo ih među najposjećenije muzičke događaje godine. Ulaznice su se prodavale izuzetnom brzinom, što svjedoči o snažnoj vezi publike sa njegovom muzikom.

Vlada Georgiev poziva publiku na još jednu nezaboravnu muzičku noć 13. decembra, kada će Beogradska arena ponovo zasijati pod njegovim glasom, emocijama i prepoznatljivim gospodskim šarmom.

