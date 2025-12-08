Vlado Georgiev imao posebnog gosta na koncertu: Pjevač na ivici suza kada ju je ugledao, odmah mu je skočila u zagrljaj

Vlado Georgijev održao je prvi od dva decembarska koncerta.
Poznati pjevač Vlado Georgiev priredio je pravi spektakl na koncertu održanom 6. decembra u Beogradskoj areni pred više od 17.000 ljudi. Publiku je osvojio svojim bezvremenskim hitovima, posebnim gostima i prepoznatljivom kombinacijom moćnog glasa i harizme.
Koncert je započeo numerom "Reci ne ili reci da", nakon čega je uslijedila erupcija energije uz poznate hitove poput "Nismo mi", "Devojka za dva minuta", "Anđele" i mnoge druge pjesme koje su obilježile njegovu karijeru. Tokom večeri atmosferu su upotpunili plesači i plesačice, čiji su nastupi i koreografije donosili dodatnu energiju i raznovrsnost na scenu.
Jedan od najdirljivijih trenutaka bio je dolazak Georgievljevih ćerkica na scenu. Njihov zagrljaj sa tatom izazvao je snažne emocije i veliki aplauz, dajući koncertu posebnu toplinu i intimnu notu.
Publika je te večeri imala priliku da čuje i premijere novih pjesama, a Vlado Georgiev je zvanično najavio i skori izlazak novog albuma, čiji su pojedini spotovi već snimljeni. Ova vijest dočekana je oduševljenjem, kao najava novog stvaralačkog poglavlja jednog od najcjenjenijih autora na regionalnoj sceni.
@aljosaatPijan ti dušu otvaram#fyp#video#viral#vladogeorgiev#beograd♬ original sound - aki99
Specijalni gosti, Lena Kovačević, Tijana Bogićević i Nigor, donijeli su dodatnu toplinu i energiju, dok je duet sa mladom violončelistkinjom Dorom Trifu, gde je ostavio publiku bez daha.
Humanitarni dio koncerta
Humanitarni dio večeri bio je posvećen prodaji njegovih espreso šoljica, a sav prihod namijenjen je kupovini instrumenata talentovanoj djeci muzičarima, čime je još jednom pokazao da ne samo stvara muziku, već i podržava buduće generacije umjetnika.
Karte i interesovanje publike
Interesovanje za oba koncerta Vlada Georgieva nadmašilo je sva očekivanja i pozicioniralo ih među najposjećenije muzičke događaje godine. Ulaznice su se prodavale izuzetnom brzinom, što svjedoči o snažnoj vezi publike sa njegovom muzikom.
Vlada Georgiev poziva publiku na još jednu nezaboravnu muzičku noć 13. decembra, kada će Beogradska arena ponovo zasijati pod njegovim glasom, emocijama i prepoznatljivim gospodskim šarmom.