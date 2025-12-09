Vlado Georgiev otkrio da li je hit "Lažljiva" posvetio Nataši Bekvalac: Isplivala istina nakon skoro 25 godina

Vlado Georgiev progovorio je o svojoj pjesmi "Lažjiva" koju je snimio 2001. godine.

Pjevač Vlado Georgiev progovorio je o pjesmi "Lažljiva", koja važi za jedan od njegovih najvećih hitova. Godinama kruži priča da je tu numeru posvetio bivšoj ljubavi, pjevačici Nataši Bekvalac, a Georgiev je sada otkrio da li je to tačno.

"Ne, istina je da nije posvećena. Posvećena je nekoj mojoj bivšoj. To nije Nataša. Pjesma je nastala prije Nataše i prije nego što sam joj snimio prvu pjesmu", priznao je Vlado Georgiev.

Sreli se nakon 20 godina burnog odnosa

Inače, Georgiev se nedavno susreo sa Natašom Bekvalac na jednom događaju, kada mu se ona pridružila na bini i zapjevala sa njim.

Pali su iskreni zagrljaji, osmijesi i po koji poljubac u obraz, a Vlado je sada otkrio kako je u njegovim očima izgledao taj susret.

"Bila je prisutna na događaju gdje sam nastupao i onda je izašla na binu, bilo je jako simpatično. Iznenadila me je prijatno, bilo je to jako spontano. U principu volim spontane stvari. Nikad ne razmišljam šta ću da kažem, ja uvijek kažem šta mi u tom trenutku dođe. Ne smišljam govore, čini mi se i kad bih smislio da bih sve to zaboravio", izjavio je Vlado Georgiev za K1.

Radio joj album, a šuškalo se o romansi

Vlado je, podsjetimo, bio producent njenog albuma "Ništa lično" iz 2002. godine, a šuškalo se da je saradnja u studiju prerasla u emotivnu vezu.

Nataša je jednom prilikom pričala o njemu: "Možda je Georgiev bio lud za mnom, ali ja nisam primijetila", kazala je Nataša.

