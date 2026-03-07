Vlado prvi put o "tajnoj svesci" Rođe Raičevića i odnosu sa Natašom: Ogolio dušu "prije 20 godina nisam bio lagan"

Kada se na muzičkoj sceni prije dvije i po decenije pojavio Vlado Georgiev, muzički znalci su mu odmah predviđali veliku karijeru.

Izvor: YouTube/Nataša Ilić/screenshot/MONDO/Ilija Isaković

Ove godine, Vlado Georgiev pokazao je još jednom da najveće hale mogu da se pune bez pretjerane pompe, medijske mašinerije i skandala. Zato ne iznenađuje što je svoje koncerte nazvao "Gospodski".

On je sada u jednom intervjuu ispričao istinu o "tajnoj svesci" Rođe Raičevića, o kojoj se puno pisalo i polemisalo, odnosu sa Natašom Bekvalac, i mnogim drugim aktulenostima koje intrigiraju domaću javnost.

Muzikom si počeo da se baviš kao klinac, a prvo javno pojavljivanje bilo je sa pokojnim Rođom Raičevićem.

" Kao klinac sam počeo da sviram. Ali sam vrlo rano počeo, takođe kao jako mlad, da sviram i zabavljam goste po hotelima, strance i tako dalje, da sviram razni repertoar. Onda sam došao u Beograd i takođe sam svirao da bih skupio novac za opremu s kojom bih mogao da radim aranžmane. To je bilo tih devedesetih godina. Onda sam radio aranžmane prvo, pa sam komponovao za druge, pa sam producirao, pa sam napravio svoj studio. I onda je to sve dobilo neki razvoj. Mnogo ljudi je radilo sa mnom, mnogima sam napravio i hitove i ozbiljne karijere."

Pisao si muziku za mnoge naše zvijezde među kojima je i Nataša Bekvalac.

"Jesam. Radio sam puno toga i drago mi je i dan danas za bukvalno svakoga kome god sam pomogao, koliko god sam napravio, ono što kaže – prvu polugu da mu pomognem. I dan danas mi je drago, bez obzira koji je to bio žanr. Nekad sam radio nešto i što mi se nije dopadalo. Nekad kažem – šta sam morao. Trebalo je kupovati opremu, a oprema je jako skupa. Ali to je sve bio neki put. Na kraju sam se malo zasitio rada sa drugima i kao da mi se javilo – zašto ne bih te svoje pjesme konačno ja snimio i objavio. Na kraju krajeva, Rođa Raičević je krivac za moje prvo pojavljivanje. Kada je u pitanju pesma "Draga", ja sam radio tu pjesmu i tražili smo s kim bi Rođa otpjevao duet. Međutim, nismo mogli da nađemo nikoga u tom trenutku ni da njemu odgovara, ni da ima smisla. I onda je Rođa jedan dan baš onako svojski zapeo da me nagovori: "Ajde, pa idemo na Sunčane skale, pa to ti je kod kuće" i tako dalje. I ja pristanem. Onda sam shvatio da sam se uvalio u ovaj posao i da nema više nazad. Zatim sam krenuo da objavljujem svoje prve pjesme i da spremam prvi album, polako. I dalje sam radio za druge, a onda sam jedan dan rekao – sad moram stvarno da prestanem da radim za druge i da završim prvi album, pa da vidimo šta će biti."

Tvoj prvi album je napravio prekretnicu u pop kulturi. Pojavio se momak za kojim su ludovale djevojke. Momak u čijim spotovima su sve te djevojke željele da se pojave. Je l’ su te više volele zbog stasa ili zbog glasa?

-"Ne volim da komentarišem nikada svoj stas jer sebe komenatrišu narcisi. Meni se dešava, kad nemam puno obaveza, da se dugo ne obrijem, da se ne pogledam u ogledalo. Naravno, higijena mi je mnogo važna, ali da li ću da se picanim i sređujem, to mi nije mnogo važno. Naročito leti, nekada kad plovim, šta znam, baš me briga ono kako izgleda i tako dalje. Ljudi koji koji baziraju budućnost na ljepoti gube u startu. Ljepota može biti samo jedan mali atribut koji može da pomogne ako je neko lijep ili je dovoljno da nije ružan, otkud znam. Mada postoje i ružni ljudi koji su strašno harizmatični i u svemu tome preslatki. Međutim, postoje ljudi koji su robovi te ljepote... Ta harizma je mnogo važnija stvar. Narav, harizma, duh. Jednostavno, karakter mislim da je bitan kod ljudi i ono što oni rade i njihovi kvaliteti. To je ono što je najvažnije. A ljepota je potpuno u trećem planu."

"Prije 20 godina nisam uopšte bio lagan"

Otkako si se pojavio na javnoj sceni bio si uslovno rečeno nedostupan medijima. Stiče se utisak da se i to u poslednje vreme promenilo.

"Kako godine prolaze čovek postaje mudriji, u smislu laganiji. Iz tog razloga mi počinju smetati ljudi koji su teški. Baš zato. Jer ja postajem laganiji. Ja prije 20 godina nisam uopšte bio tako lagan. Mogu da kažem da sam imao vrlo jednu oštru narav ako nekog ne poznajem i ako neko krene na neki pogrešan način da komunicira sa mnom. A danas, više, kao to, šta znam, malo drugačije. Nekako sam sazreo i prevazišao. Ne mogu da se bavim glupostima."

Odnos sa Natašom Bekvalac

Sve je iznenadila pojava Nataše Bekvalac na tvom koncetu. Kasko je došlo do toga?

"Pa mislim da je baš bilo lijepo i spontano. Možda smo žanrovski udaljeni što se tiče muzike, ali mislim da je publici bilo onako jako zanimljivo. Zanimljivo i da to niko nije očekivao. Nata je ispala baš car, onako, došla je, iako je te večere imala angažman, ona je uspjela da dođe, da gostuje i da trči na svoju svirku. Mislim da se njoj dopalo, siguran sam."

Koliko dugo niste pričali?

"Ko kaže? Ko kaže?! Oduvijek pričamo."

Koliko dugo se niste sretali? Možda je bolje pitanje.

"Ma, ko kaže? Sretnem Natašu vrlo često. Ko to kaže? To nije iznenađujuće."

Kako je reagovala kad je dobila poziv? Je l' se iznenadila?

" Jeste ali pitajte nju o tome, stvarno. Bilo je super i super je što je došla. Odlično je bilo."

Da li si ispratio reakciju publike na mrežama? Mreže su "izgorele". To niko nije očekivao, jesi li zadovoljan?

"Pa jesam, naravno ja sam htio da zabavim i iznenadim publiku."

Konačno progovorio o Rođinoj "tajnoj svesci" i optužbama

Pomenuli smo Rođu Raičeviča i vašu saradnju. Optužen si da si nakon njegove smrti ukrao svesku sa njegovim pjesmama.

" Dobro, ajde da jednom stavimo tačku više na tu priču. Prvo, nikad nije postojala nikakva sveska. Drugo, to je izmislio tabloid svojevremeno, kada smo se mi jako svađali. Rođa nije pisao pjesme i to znaju svi. Rođi je karijeru napravio Braja, pisao mu je čitav prvi album, zatim je Rođa eksperimentisao sa drugim autorima, a Rođa nikada nije imao nikakvu svesku. Znači, nikada. Čak je priznao novinar koji je pustio tu priču... On nije čak ni rekao da sam to ja. Rekao je na sudu da je to njegov bliski prijatelj, komšija. A on i Knez su bili prve komšije. To tek nema veze sa životom! Ali priča o svesci je toliko, kako da kažem... kad vidim da to nekoga zabavlja kažem: "Ok, žao mi te je, šta da ti radim?". Znači ono, Gospode pomozi ovom čeljadu. Nažalost, Rođa je preminuo, ja sam imao još nekoliko divnih pjesama za njega. I jednostavno sam samo saznao da je preminuo, i te pjesme nisam nikome ni pomislio više da dam, niti bih ja snimio, jednostavno to je ostalo u ladici. I te pjesme koje sam bilo namenio njemu nisam dao nikom. Meni je dovoljno teško zbog toga i nekako osjećam da ne bi ni trebalo da dam te pjesme."

(Telegraf / MONDO)