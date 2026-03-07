Skupština je izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima usvojila sinoć sa 47 glasova, a sa takođe 47 glasova je usvojila i Zakon o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB)

Izvor: Vlada Crne Gore

Svaka selektivna primjena zakona pokazuje nemoć i početak kraja, saopštio je večeras nezavisni poslanik u Skupštini Crne Gore Nikola Janović.

On je to kazao komentarišući usvajanje Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) i Zakon o unutrašnjim poslovima.

"Nevjerovatno je kako vlast ništa nije naučila iz grešaka prethodnika. Prvo-svaka politička toljaga kojom danas mlatite neistomišljenike sjutra će udariti o vašu glavu. Drugo - svaka selektivna primjena zakona pokazuje nemoć i početak kraja", rekao je Janović na mreži Iks.

