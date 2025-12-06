Koncert Vlade Georgieva "gospodski" kasnio: Od pjevača ni traga ni glasa, publiku sat vremena zabavljao Niggor

Koncert Vlade Georgieva u beogradskoj Areni trebao je da počne u 21h, međutim, umjesto pjevača već 1h muziku pušta Niggor.

Izvor: MONDO

Vlado Georgiev održava dva velika koncerta "Gospodski u Areni" 6. i 13. decembra 2025. u beogradskoj Areni. Međutim, iako je večerašnji koncert trebao da počne u 21h, to se još uvijek nije desilo.

Pjevač je na prethodnom serijalu koncerata pod istim nazivom u Sava Centru početkom godine, uvijek započinjao nastup na vrijeme, o čemu je svjedočila i ekipa MONDA, međutim, kako saznajemo, to sada nije slučaj.

Izvor za MONDO navodi da koncert kasni već sat vremena, te da publiku zabavlja dugogodišnji prijatelj Georgieva i gost na koncertima - Igor Lazić Niggor.

"Nigor je DJ, a od Vlade ni traga ni glasa, čekamo od 21h kada je predviđeno da koncert počne", kaže naš izvor.

Georgiev se konačno pojavio na sceni nešto poslije 22h, i pozdravio publiku riječima: "Dobro veče gospodo, kakav prizor odavde. Rekao sam da ćemo zajedno održati veliki koncert. Hvala svima za sve ove godine, hvala mladima što su počeli da me slušaju. Rekao sam da dođete ranije, vi to niste uradili. Sjutra kad krenu ove silne novine da pišu kasnio 2 sata. Šta ćemo za to? Ništa, živimo sad", i započeo pesmu "Živim sad".



