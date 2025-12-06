logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koncert Vlade Georgieva "gospodski" kasnio: Od pjevača ni traga ni glasa, publiku sat vremena zabavljao Niggor

Koncert Vlade Georgieva "gospodski" kasnio: Od pjevača ni traga ni glasa, publiku sat vremena zabavljao Niggor

Autori Marina Cvetković Autori Milica Jovanović
0

Koncert Vlade Georgieva u beogradskoj Areni trebao je da počne u 21h, međutim, umjesto pjevača već 1h muziku pušta Niggor.

Koncert Vlade Georgieva "gospodski" kasnio Izvor: MONDO

Vlado Georgiev održava dva velika koncerta "Gospodski u Areni" 6. i 13. decembra 2025. u beogradskoj Areni. Međutim, iako je večerašnji koncert trebao da počne u 21h, to se još uvijek nije desilo.

Pjevač je na prethodnom serijalu koncerata pod istim nazivom u Sava Centru početkom godine, uvijek započinjao nastup na vrijeme, o čemu je svjedočila i ekipa MONDA, međutim, kako saznajemo, to sada nije slučaj.

Izvor: MONDO

Izvor za MONDO navodi da koncert kasni već sat vremena, te da publiku zabavlja dugogodišnji prijatelj Georgieva i gost na koncertima - Igor Lazić Niggor.

"Nigor je DJ, a od Vlade ni traga ni glasa, čekamo od 21h kada je predviđeno da koncert počne", kaže naš izvor. 

Georgiev se konačno pojavio na sceni nešto poslije 22h, i pozdravio publiku riječima: "Dobro veče gospodo, kakav prizor odavde. Rekao sam da ćemo zajedno održati veliki koncert. Hvala svima za sve ove godine, hvala mladima što su počeli da me slušaju. Rekao sam da dođete ranije, vi to niste uradili. Sjutra kad krenu ove silne novine da pišu kasnio 2 sata. Šta ćemo za to? Ništa, živimo sad", i započeo pesmu "Živim sad".

Možda će vas zanimati


Tagovi

Vlado Georgiev beogradska arena koncert niggor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ