Pjevačica Jelena Karleuša je Georgieva nazvala džukcem, nakon čega je on riješio da joj odgovori
Pjevačica Jelena Karleuša, koja nerijetko potkači kolege u svojim intervjuima, nedavno je najavila podnošenje tužbe protiv Vlade Georgieva, što je on demantovao i nazvao njenom konfabulacijom.
Jelena nije štedjela riječi kada je rešila da mu odgovori:
"On je čovek poznat kao neko ko ne konzumira alkohol i narkotike, koji je jedan pravi gospodin i džentlmen prema ženama. Tako se i ponaša. Ma dž**ac jedan", rekla je Jelena bez zadrške, pa nastavila: "Objasniće sve to na sudu, gospodski će objasniti na sudu."
"Krntijo, dođi na koncert da vidiš kako je to": Georgiev i Karleuša razmijenili brutalne uvrede
Sada je na društvenoj mreži X ovu njenu izjavu prokomentarisao Vlado Georgiev i nazvao je "krntijom":
"Idemo krntijo, iiidemoooo! Gospodski u Areni 6. i 13. decembar, dođi da vidiš kako izgleda koncert, jer si to očigledno zaboravila, KRNTIJO", napisao je pjevač.
BONUS VIDEO - Intervju s Vladom Georgievim: