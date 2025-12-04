"Krntijo, dođi na koncert da vidiš kako je to": Georgiev i Karleuša razmijenili brutalne uvrede

Pjevačica Jelena Karleuša je Georgieva nazvala džukcem, nakon čega je on riješio da joj odgovori

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Jelena Karleuša, koja nerijetko potkači kolege u svojim intervjuima, nedavno je najavila podnošenje tužbe protiv Vlade Georgieva, što je on demantovao i nazvao njenom konfabulacijom.

Jelena nije štedjela riječi kada je rešila da mu odgovori:

"On je čovek poznat kao neko ko ne konzumira alkohol i narkotike, koji je jedan pravi gospodin i džentlmen prema ženama. Tako se i ponaša. Ma dž**ac jedan", rekla je Jelena bez zadrške, pa nastavila: "Objasniće sve to na sudu, gospodski će objasniti na sudu."

Sada je na društvenoj mreži X ovu njenu izjavu prokomentarisao Vlado Georgiev i nazvao je "krntijom":

"Idemo krntijo, iiidemoooo! Gospodski u Areni 6. i 13. decembar, dođi da vidiš kako izgleda koncert, jer si to očigledno zaboravila, KRNTIJO", napisao je pjevač.

BONUS VIDEO - Intervju s Vladom Georgievim: