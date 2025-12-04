logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Krntijo, dođi na koncert da vidiš kako je to": Georgiev i Karleuša razmijenili brutalne uvrede

"Krntijo, dođi na koncert da vidiš kako je to": Georgiev i Karleuša razmijenili brutalne uvrede

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Jelena Karleuša je Georgieva nazvala džukcem, nakon čega je on riješio da joj odgovori

"Krntijo, dođi na koncert da vidiš kako je to": Georgiev i Karleuša razmijenili brutalne uvrede Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Jelena Karleuša, koja nerijetko potkači kolege u svojim intervjuima, nedavno je najavila podnošenje tužbe protiv Vlade Georgieva, što je on demantovao i nazvao njenom konfabulacijom.

Jelena nije štedjela riječi kada je rešila da mu odgovori:

"On je čovek poznat kao neko ko ne konzumira alkohol i narkotike, koji je jedan pravi gospodin i džentlmen prema ženama. Tako se i ponaša. Ma dž**ac jedan", rekla je Jelena bez zadrške, pa nastavila: "Objasniće sve to na sudu, gospodski će objasniti na sudu."

Sada je na društvenoj mreži X ovu njenu izjavu prokomentarisao Vlado Georgiev i nazvao je "krntijom":

"Idemo krntijo, iiidemoooo! Gospodski u Areni 6. i 13. decembar, dođi da vidiš kako izgleda koncert, jer si to očigledno zaboravila, KRNTIJO", napisao je pjevač.

BONUS VIDEO - Intervju s Vladom Georgievim:

Vlado Georgiev intervju za Mondo
Izvor: Youtube / MONDO PORTAL

Tagovi

Jelena Karleuša Vlado Georgiev svađa

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ