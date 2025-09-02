Uzrok smrti nije poznat: Preminuo glumac iz "Zelene milje", za ovaj film zaradio nominaciju za Oskara

Preminuo Grejem Grin, glumac koji je bio nominovan za Oskara za film "Ples sa vukovima"

Izvor: YouTube/screenshot/kinobscura

Agent glumca Grejema Grina (73) Majl Grin, otkrio je da je preminuo u bolnici u Torontu. Uz njega je do posljednjeg trenutka bila njegova supruga Hilari Blekmur, prenosi TMZ.

Grin je u saopštenju otkrio da je "Grejem volio sve što je radio za svoj narod i svijet", dodajući da će svima nedostajati. U poruci namijenjenog glumcu dodao je i "Konačno si slobodan", ne otkrivajući uzrok smrti.

Grejem je počeo da se bavi glumom osamdesetih godina prošlog vijeka u filmovima "Running brave" i "Revolution" sa Alom Paćinom, prije nego što se proslavio u ostvarenju Kevina Kostnera "Ples sa vukovima".

Grejem Grin Izvor: YouTube/bobbiewygantarchive

Grin je u ovom filmu tumačio vrača iz plemena SIjuks, koji postaje prijatelj s likom kojeg je tumačio Kevin Kostner. Ova uloga mu je donijela nominaciju za Oskara.

Igrao je u filmovima "Zelena milja", "Snežni psi", "Sumrak saga: Mladi mjesec" i mnogim drugim.